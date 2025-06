XV de France. Jauneau, Duguid, Tixéront… ces Bleus qui vont découvrir les Blacks : la liste pour la tournée

Le XV de France s’envole pour la Nouvelle-Zélande avec Fickou en capitaine. 37 joueurs retenus, sans les finalistes. Auradou, Gailleton, Le Garrec et Hastoy seront du voyage pour défier les All Blacks.

Ils seront 37 à embarquer pour la Nouvelle-Zélande. Et pas n’importe lesquels. Ce mardi, Fabien Galthié et son staff ont dévoilé le groupe retenu pour la tournée estivale face aux All Blacks. Une tournée qui s’annonce musclée avec trois rencontres prévues les 5, 12 et 19 juillet à Dunedin, Wellington et Hamiton.

Une équipe rajeunie… et incomplète

Sans surprise, cette liste ne comprend aucun joueur des deux finalistes du Top 14, Toulouse et Bordeaux. Il faudra donc attendre quelques jours pour connaître les noms des cinq renforts à venir compléter le groupe. Aucun élément n'est à l'abri d'une blessure. Mais on peut imaginer que le Toulousain Jelonch ou le Bordelais Gazzotti.

LES AVANTS

Esteban ABADIE 27 ans 1 sélection RC Toulon Hugo AURADOU 21 ans 5 sélections Section Paloise Demba BAMBA 27 ans 28 sélections Racing 92 Gaëtan BARLOT 28 ans 9 sélections Castres Olympique Giorgi BERIA 25 ans 0 sélection USA Perpignan Pierre BOURGARIT 27 ans 14 sélections Stade Rochelais Georges-Henri COLOMBE 27 ans 9 sélections Stade Rochelais Tyler DUGUID 24 ans 0 sélection Montpellier HR Baptiste ERDOCIO 25 ans 0 sélection Montpellier HR Alexandre FISCHER 27 ans 0 sélection ASM Clermont Mickaël GUILLARD 24 ans 10 sélections LOU Rugby Matthias HALAGAHU 23 ans 0 sélection RC Toulon Paul MALLEZ 24 ans 0 sélection Provence Rugby Guillaume MARCHAND 27 ans 0 sélection Lou Rugby Régis MONTAGNE 24 ans 0 sélection ASM Clermont Rabah SLIMANI 35 ans 57 sélections Leinster Rugby Romain TAOFIFENUA 34 ans 54 sélections Racing 92 Killian TIXERONT 23 ans 1 sélection ASM Clermont Jacobus VAN TONDER 27 ans 0 sélection USA Perpignan Théo WILLIAM 24 ans 0 sélection LOU Rugby Cameron WOKI 26 ans 30 sélections Racing 92

En attendant, ce sont donc des joueurs en pleine bourre, ou à fort potentiel, qui composent ce premier groupe tricolore. Avec 94 sélections au compteur, Gaël Fickou sera le capitaine de cette expédition. Un rôle naturel pour le Racingman, qui encadrera une équipe globalement très jeune, avec pas moins de 21 joueurs à 0 ou 1 sélection.

Des profils en quête de confirmation

Chez les avants, on retrouve des noms bien connus comme Bamba, Woki, ou encore Taofifenua, mais aussi des néophytes comme Beria (Perpignan), William (Lyon) ou Van Tonder (Perpignan également). À noter la présence du solide Halagahu (Toulon), ou encore du prometteur Auradou (Pau), auteur d’un beau match face à l’Angleterre samedi dernier.

LES ARRIÈRES

Théo ATTISSOGBE 20 ans 5 sélections Section Paloise Léo BARRÉ 22 ans 7 sélections Stade Français Léo BERDEU 27 ans 0 sélection LOU Rugby Léon DARRICARRÈRE 21 ans 0 sélection ASM Clermont Thibault DAUBAGNA 31 ans 0 sélection Section Paloise Alivereti DUGUIVALU 27 ans 0 sélection USA Perpignan Gaël FICKOU © 31 ans 94 sélections Racing 92 Émilien GAILLETON 21 ans 7 sélections Section Paloise Antoine HASTOY 28 ans 7 sélections Stade Rochelais Baptiste JAUNEAU 21 ans 1 sélection ASM Clermont Nolann LE GARREC 23 ans 10 sélections Racing 92 Théo MILLET 27 ans 0 sélection LOU Rugby Joris SEGONDS 28 ans 0 sélection Aviron Bayonnais Tom SPRING 22 ans 0 sélection Aviron Bayonnais Cheikh TIBERGHIEN 25 ans 0 sélection Aviron Bayonnais Gabin VILLIÈRE 28 ans 18 sélections RC Toulon

Derrière, c’est un savant mélange entre jeunesse (Attissogbe, Gailleton, Berdeu) et expérience (Villière, Daubagna, Fickou). La charnière provisoire sera assurée par Le Garrec, Jauneau et Hastoy.

Objectif : s’endurcir face aux Blacks

Pas d’illusions, cette tournée sera tout sauf une promenade de santé. Face à une Nouvelle-Zélande qui se prépare pour le Rugby Championship, les Bleus aligneront une équipe mixte, en quête de repères et d’expérience.

Mais aussi, peut-être, de révélations. Avec la coupe du monde 2027 en Australie en ligne de mire, et surtout le prochain Tournoi des 6 Nations, les projecteurs seront braqués sur chaque performance.