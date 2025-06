TOP 14. Pourquoi une victoire de l’UBB face à Toulouse en finale serait un exploit ?

Finales de Top 14 ou de Champions Cup : Toulouse les gagne toutes ou presque. Mais samedi, l’UBB veut enfin briser le sort. Un vrai choc.

Une série infernale

Ce samedi, l’Union Bordeaux-Bègles se présente au Stade de France avec l’ambition d’écrire l’une des plus belles pages de son histoire. Si ce n'est la plus belle avec un premier Brennus et un formidable doublé. Battre le Stade Toulousain en finale, ce serait plus qu’un titre. Ce serait une 'anomalie statistique'. Car Toulouse, en finale, c’est une forteresse. TOP 14. ''Ne jamais laisser cela se reproduire'', Jack Willis affiche une détermination brûlante avant la finaleCela fait 17 ans que les Rouge et Noir n’ont plus perdu une seule finale. On parle ici de 10 finales consécutives remportées, toutes compétitions confondues. Que ce soit en Top 14 ou en Champions Cup, les Toulousains n’ont plus chuté depuis cette H Cup 2008 face au Munster. Depuis, chaque rendez-vous au sommet s’est terminé par un tour d’honneur et un trophée soulevé.

Une culture de la gagne

Et ce n’est pas Maxime Lamothe qui dira le contraire via Actu.fr. « Toulouse en finale, c’est une machine à gagner. » Le talonneur girondin le sait mieux que quiconque : dominer Toulouse sur une saison, c’est une chose. Les battre une quatrième fois dans la même année, en finale qui plus est, c’est une autre histoire. « On s’attend à retrouver la machine à gagner qu’elle est. »

Le Stade a changé de génération, mais pas d’ADN. La culture de la gagne, le goût des grands rendez-vous, cette capacité à "ne jamais mourir" dans les moments chauds : tout est toujours là. TOP 14. Nouveau forfait, Stade Toulousain fragilisé : le boulevard vers le Brennus s’ouvre-t-il pour Bordeaux ?

Même privé de Dupont, Mauvaka ou Roumat, ce groupe reste une référence absolue. Et il conserve toujours cette même envie de gagner et de marquer l'histoire du club et du rugby hexagonal sans être jamais rassasié.

L’UBB en mission

Pourtant, s’il y a bien une équipe capable de renverser l’ordre établi, c’est cette UBB-là. Celle qui a dominé Toulouse à trois reprises cette saison, notamment en demi-finale de la Champions Cup. Celle qui a appris de ses erreurs, s'est inspirée du modèle toulousain et digéré la claque de 2024. TOP 14. Ce que Bordeaux a changé pour (enfin) battre le Stade Toulousain en finaleUne victoire bordelaise samedi serait historique, exceptionnelle, méritée et peut-être même fondatrice. Car battre Toulouse en finale, c’est un privilège que presque plus personne n’a connu depuis 2008. Le Stade Rochelais y a cru pendant près de 80 minutes. Avant d'être foudroyé par un essai de Romain Ntamack. Autant dire que si l’UBB y parvient, c’est tout le rugby français qui en parlera longtemps.