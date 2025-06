XV de France. Tuilagi, Priso, Serin : qui sont les grands absents de la liste de Galthié ?

Fabien Galthié vient d'annoncer les 37 premiers joueurs pour le voyage en Nouvelle-Zélande. Voici ceux qui sont absents, alors qu'ils auraient pu y prétendre.

Alors que le XV de France vient de dévoiler la liste pour aller défier les All Blacks, de nombreux joueurs que l'on pensait sélectionnables, ne feront pas partie du voyage.

XV de France. Jauneau, Duguid, Tixéront… ces Bleus qui vont découvrir les Blacks : la liste pour la tournéeCertains, comme Maël Moustin, sont blessés. L'ailier, pourtant dans la première liste pour affronter l'Angleterre, n'est pas en état pour affronter les All Blacks. Baptiste Couilloud et Tevita Tatafu sont eux-aussi blessés, alors qu'ils auraient pu faire partie de cette liste.

Les appelés non conservés

Fabien Galthié avait déjà appelé des joueurs à rejoindre Marcoussis, sous deux vagues. La première excluait les demi-finalistes et concernait ceux qui se préparaient à affronter l'Angleterre. De cette liste, hormis Moustin blessé, et Gabin Lorre, appelé dans un second temps pour pallier la blessure de Barré, aucun n'a été renvoyé chez soi.

Puis hier soir, d'autres ont rejoint Marcoussis d'après le Midol, il s'agissait de neuf demi-finalistes. Parmi eux, seuls les Bayonnais Esteban Capilla, Arnaud Erbinartegaray, et le Toulonnais Marius Domon ne sont pas conservés. Halagahu, Villière, Abadie, Tiberghien, Segonds et Spring font bien partie de la liste de Galthié.

Les grands oubliés

Puis, il y a ceux qui auraient eu leur place dans cet effectif mais n'ont pas été pris. Il s'agit des Toulonnais Dany Priso et Baptiste Serin, dont on comprend qu'ils ne font pas partie des plans de Galthié pour l'avenir.

Sans Sérin, Léo Coly aurait pu occuper le troisième poste en tant que demi de mêlée. Le sélectionneur lui a visiblement préféré le Palois Thibault Daubagna. Le Racingmen Jordan Joseph, pourtant du voyage en Argentine l'année dernière, n'ira pas en Nouvelle-Zélande. Un coup dur alors qu'aucun n°8 de formation n'a été appelé par Galthié.

Le colosse Posolo Tuilagi restera lui-aussi à la maison. Revenu de blessure en fin de saison, le géant perpignanais aurait pu postuler pour la tournée. Il n'a certainement pas récupéré à 100 % de sa blessure, puisque cela serait surprenant de se passer de lui pour de tels matchs.

Enfin, quid du cas Jaminet. De retour sur les terrains du Top 14 après sa suspension, l'arrière n'est pas éligible à la sélection, même si Florian Grill a récemment estimé qu'il était "sur un chemin intéressant". Il rebondit avec les Barbarians britanniques pour une rencontre contre l'Afrique du Sud, ce samedi. Chat, Jaminet, Arata... la liste ''so Top 14'' des Barbarians pour défier le pack à 975kg des Springboks