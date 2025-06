Chat, Jaminet, Arata... la liste ''so Top 14'' des Barbarians pour défier le pack à 975kg des Springboks

Si l'on vous en parle, c'est que l'équipe sélectionnée par l’ancien sélectionneur des Wallabies Robbie Deans aura une sacrée gueule avec des stars mondiales... et un bel accent du Top 14.

Loin de la finale du Top 14 au Stade de France, les Barbarians feront face aux Springboks de Cheslin Kolbe, ce samedi à 17h. Non pas dans le 93, mais bel et bien en Afrique du Sud, du côté du Cap.

Si l'on vous en parle, c'est que l'équipe sélectionnée par l’ancien sélectionneur des Wallabies Robbie Deans aura une sacrée gueule... et un bel accent du Top 14. Parmi lesquels, quelques français à la relance qui connaîtront les joies de cette sélection mythique.

TOP 14. L'UBB sans Louis Bielle-Biarrey pour la finale ? La composition probable face à Toulouse

Et non des moindres puisque Melvyn Jaminet, toujours écarté - pour les raisons que l'on connaît - de l'équipe de France, devrait être titulaire en 15. À ses côtés, l'explosif Camille Chat sera au talonnage, lui qui a hâte de regoûter au niveau international, qu'il n'a plus connu depuis 2021.

Enfin, le pilier du Racing Hassane Kolingar est aussi dans le groupe. Revenu en forme en 2025 après des problèmes de santé, le gaucher de 27 ans apportera toute sa densité pour résister aux assauts des Springboks, et leur pack à près de 975kg.

O’Mahony, Cane, Tele'a...

Parmi les joueurs du Top 14, on a aussi les Toulonnais David Ribbans (Angleterre) et Leicester Fainga’anuku (Nouvelle-Zélande), les Castrais Will Collier (Angleterre) et Santi Arata (Uruguayen), les Parisiens Paul Alo-Émile (Samoa) et Joe Marchant (Angleterre) et le Rochelais Tawera Kerr-Barlow (La Rochelle).

TRANSFERT. Un Springbok dont le frère joue en Top 14 pour remplacer Owen Farrell au Racing 92 ?

Qui seront aussi encadrés par des légendes du rugby mondial comme Cian Healy, Peter O’Mahony et Sam Cane. Ou encore la révélation de l'année 2023 Mark Telea, non sélectionnée par les All Blacks pour la tournée d'été suite à sa signature au Japon.

En face, les Springboks aligneront un XV très proche de leur équipe type, même si l'on peut signaler les titularisations du futur bordelais Jean-Luc du Preez, Jean Kleyn, Asenathi Ntlabakanye et Morne van den Berg.

Le groupe des Barbarians

Cian Healy (Leinster)

Will Collier (Castres)

Hassane Kolingar (Racing 92)

Paul Alo-Emile (Stade Français)

Camille Chat (Lyon)

John Ricky Riccitelli (Auckland Blues)

David Ribbans (Toulon)

Ruben van Herdeen (Stormers)

Josh Beehre (Auckland Blues)

Hoskins Sotutu (Auckland Blues)

Peter O’Mahony (Munster)

Sam Cane (Tokyo Sungoliath)

Shannon Frizell (Toshiba)

Lachlan Boshier (Wild Knights)

Les arrières :

Tawera Kerr Barlow (La Rochelle)

Santiago Arata Perrone (Castres)

Melvyn Jaminet (Toulon)

Josh Jacomb (Waikato Chiefs)

Peter Umaga-Jensen (Wellington Hurricanes)

Leicester Fainga’anuku (Toulon)

Mark Telea (Auckland Blues)

Jacob Ratumaitavuki-Kneepkens (Highlanders)

Joe Marchant (Stade Français)