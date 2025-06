TRANSFERT. Un Springbok dont le frère joue en Top 14 pour remplacer Owen Farrell au Racing 92 ?

A la recherche de plusieurs renforts à des postes différents (pilier droit, numéro 8...), le Racing 92 pourrait avoir trouvé son futur ouvreur du côté des Sale Sharks.

Il n’est, a priori, pas le plus connu des joueurs sud-africains du vieux-continent. Notamment que ses frangins Dan et Jean-Luc Du Preez (qui s'est d'ailleurs engagé à Bordeaux), jumeaux blondinets de 1m95 aux biscottos de Gerhard Vosloo.

Pourtant, Rob Du Preez fut capé avec les Springboks le temps d’une après-midi (1 sélection en 2018) et possède une sacrée réputation, outre-Manche. Centre/ouvreur de bientôt 32 ans, il évolue depuis des années aux Sale Sharks, pour lesquels il a inscrit près de 900 points, dont 24 essais.

Un ouvreur (très) offensif

Car en plus d’être un buteur sérieux, doté d’un gros coup de patte droite, le moustachu est un sacré attaquant, aussi bien capable de breaker les lignes que de mettre ses coéquipiers dans les intervalles.

Autant de qualités qui feraient de lui le choix numéro 1 du Racing 92 pour guider l’attaque des Franciliens la saison prochaine, selon les informations de RugbyPass et de Midi Olympique. Il est encore sous contrat dans la banlieue de Manchester mais la signature d’Owen Farrell aux Saracens ayant rapporté une indemnité de 200 000 euros au club, le Racing devrait pouvoir régler ça.

Ainsi, si sa signature se faisait, Du Preez serait vrai atout pour les Franciliens afin d’épauler Gibert en 10, et d’apporter d’autres solutions au centre. Pour rappel, Dan Lancaster et Tristan Tedder quitteront, eux aussi, la région parisienne cet été. De même que les cadres Woki, Le Garrec et consorts.

L’intersaison s’annonce donc animée pour les troupes de Patrice Collazo.