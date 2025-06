TOP 14. TRANSFERT. L’ancienne doublure - titanesque - de Billy Vunipola (1m96 pour 128kg) vers le Racing 92 ?

1m96 et 128kg : En quête de puissance, le Racing 92 va-t-il signer cet (ancien) mastodonte du XV d’Angleterre ?

C’est un été mouvementé et un véritable nouveau cycle que s’apprête à vivre le Racing 92 après ses vacances. Alors que de nombreux joueurs - et non des moindres (Farrell, Chavancy, Le Garrec, Woki, Arundell…) - vont quitter le club cet été après celui de Camille Chat durant l’hiver, les dirigeants franciliens seraient en quête de puissance devant.

Rien ne surprenant jusque-là, quand on connaît l’appétence de Patrice Collazo pour les joueurs dominants physiquement. A ce titre, les Franciliens ont déjà recruté d’épais garçons comme le tronc d’arbre des Sale Sharks Johnny Hill où l’athlétique fidjien de la Section Paloise, Lekima Tagitagivalu. Mais personne en numéro 8.

Un numéro 8 d’origine fidjienne

C’est ainsi que puisque Jordan Joseph n’a toujours pas confirmé son immense potentiel entrevu en U20, le club des Hauts-de-Seine aurait jeté son dévolu sur Nathan Hughes, selon les informations du Midi Olympique et de son journaliste proche du club du 92.

Ancien international anglais (22 sélections), l’imposant numéro 8 d’origine fidjienne viendrait apporter toute sa puissance au pack du Racing. Même si celui qui vient d’avoir 34 ans devra aussi d’adapter à la rudesse du Top 14, après 3 saisons prolifiques (26 essais) au Japon.

Reste que durant la 2ème partie des années 2010, Hughes fut la doublure de Billy Vunipola en équipe d’Angleterre mais aussi l’un des joueurs les plus puissants du Premiership. Avec son profil massif, son raffut droit surpuissant et sa gestuelle, l’ancien des Wasps et de Bristol pourrait donc faire des dégâts en Top 14.

Et retrouver quelques-uns de ses anciens concurrents de l’autre côté de la Manche, entre Billy Vunipola (MHR), donc, mais aussi Sam Simmonds (LOU) ou Zach Mercer (RCT). Puisque la colonie anglaise a aujourd’hui jeté son dévolu sur le Top 14…