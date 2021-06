VIDEO. Ce choc des Titans entre J-L Du Preez et Hughes va vous faire lever de votre canapé !

En Angleterre, ça a tapé fort entre Jean-Luc Du Preez (118kg) et Nathan Hughes (126kg). Et c'est le Sud-Africain qui a remporté son duel.

CHAMPIONS CUP. Que valent les Sale Sharks, cette machine Sud-Af' future adversaire de La Rochelle ?Vous vous rappelez ? Il y a quelques semaines maintenant, on vous présentait l'équipe des Sale Sharks comme une machine très physique, à l'aube d'affronter La Rochelle. En quart de finale de Champions Cup, les Maritimes avaient terrassé les Anglais, mais l'impression d'une équipe extrêmement solide, notamment devant, était restée.

Eh bien ce n'était pas qu'une impression. Depuis, l'équipe au plus gros contingent de Sud-Africains d'Europe (10 !) continue d'imposer sa loi physiquement et a même validé sa place pour les demi-finales de Premiership la semaine passée en battant le leader Bristol (22 à 12). Lors de cette rencontre, ces diables de jumeaux Du Preez, allégorie même de la puissance, se sont d'ailleurs illustré puisque Daniel a marqué sur ballon porté, tandis que Jean-Luc a été élu homme du match. Surtout, en un contre un en bord de touche, l'homme aux 13 capes avec les Springboks (1m94 pour 118kg) a "posé" purement et simplement son vis-à-vis Nathan Hughes (1m96 pour 126kg) sur une percussion. Un choc de Titans remporté par le joueur de Sale, donc, quand celui des Bears nous a montré un intention de plaquage ainsi qu'une reprise d'appuis toute aussi imprécise l'une que l'autre. En tombant, il aurait juré "qu'on ne l'y prendrait plus".