CHAMPIONS CUP. Que valent les Sale Sharks, cette machine Sud-Af' future adversaire de La Rochelle ?

Samedi, en quart de finale de CE, La Rochelle recevra les Sale Sharks. Une équipe ultra-dense et au fort accent afrikaans, où trônent les Du Preez, De Klerk...

Et vous, quels sont vos souvenirs du « Grand Sale », celui qui remporta notamment le championnat d’Angleterre en 2006 ? Jason Robinson et Sébastien Chabal, certainement. Philippe St-André à sa tête et Cueto sur une aile, probablement. Pour les plus pointus, peut-être un quart de finale de coupe d’Europe perdu face au Biarritz Olympique et un pack costaud comme un monstre à 16 pattes (White, Sheridan, Bruno, Schofield…). Un autre temps. Enfin, pas tout à fait. Car si les hommes ont changé 1000 fois depuis 15 ans, non loin de la plus grande agglomération du nord-ouest de l’Angleterre, les Sharks semblent perpétuer la tradition et avoir pris le pari de se forger un 8 de devant encore plus solide que celui du milieu des années 2000. Depuis deux saisons, le club de la banlieue de Manchester a en effet décidé de basculer dans un univers très « Boks », avec un recrutement presque exclusivement basé en Afrique du Sud.

Aujourd’hui ils sont même 11 « Sud-Afs » (12 en comptant le naturalisé écossais Byron McGuigan) à truster l’effectif des Sharks… de Sale, faisant des pensionnaires de l’AJ Bell Stadium la plus grande colonie sud-africaine du vieux-Continent, à près de 10 000 km du Cap. Même Montpellier (8+ Willemse) est assez loin derrière aujourd’hui. Voyez plutôt par vous-même : Il y a d’abord les jumeaux Daniel et Jean-Luc Du Preez, leur grand frère Robert et leur géant homonyme JP (2m10 !), dernier arrivé au club. Suivent l’inévitable Faf de Klerk, le capitaine Jono Ross ou encore Akker Van der Merwe, le grand frère de Duhan, l’ailier de l’Ecosse. Enfin, Lood De Jager, Coenie Oosthuizen, Johan Janse Van Rensburg et le jeune Cobus Wiese (23 ans) complètent le régiment !