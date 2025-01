TOP 14. Lacombre, Capuozzo… La composition hybride du Stade Toulousain pour la réception d’un Montpellier revigoré

Samedi à 14h, Toulouse accueille une équipe de Montpellier actuellement 7ème du Top 14. Quelques cadres comme Willis, Mallia ou Kinghorn seront tout de même là pour tenter d’assurer l’essentiel.

C’est une période toujours délicate à gérer pour le Stade Toulousain. A tel point qu’Ugo Mola ironisait en répondant à ses détracteurs que le salary cap pourrait diminuer le jour où il n’y aurait plus de doublons.

Pour préparer la réception de Montpellier, Ce week-end, les clubs français vont une nouvelle fois devoir faire face à un vrai/faux doublon, puisque seuls les internationaux français ne seront pas là. En tête de liste, Toulouse, évidemment, le club haut-garonnais comptant 10 éléments et non des moindres actuellement à Marcoussis pour préparer le Tournoi des 6 Nations.

VIDÉO. Courir 30 mètres avec 2 Anglais sur le dos ? Pas de problème pour le 3/4 centre prometteur Antoine Dupont

Ainsi, le staff stadiste devra faire sans les premiums du XV de France Dupont, Ntamack, Ramos, Cros, Flament, Meafou, Mauvaka, Marchand, Baille, mais aussi P-L Barassi, en grande forme. Ce qui pose question sur le milieu de terrain aligné face au MHR - qui reste sur 7 victoires consécutives toutes compétitions confondues - puisque Santiago Chocobares (commotion) et Pita Ahki (problème musculaire) sont toujours incertains.

En cas de forfait, ce sont donc Dimitri Delibes, titulaire le week-end dernier en Champions Cup face à Leicester, et Paul Costes, qui pourrait être associés. Deux numéros 13, en somme… Ce qui pourrait également donner un crédit au postulat du jeune Clément Vignères (19 ans), solide et à son aise face à La Rochelle en début de mois.

Devant, la jeunesse prime

Devant, le poste de talonneur est décimé et devrait donc offrir une place de titulaire à Thomas Lacombre, déjà aperçu 4 fois cette saison. L’attelage sera composé de la doublette de la génération 2001, Brennan/Vergé, tandis que Jack Willis sera là en 3ème ligne pour encadrer les plus jeunes, puisque Jelonch et Roumat sont forfaits.

Vos Matchs de Rugby Toulouse/Montpellier et Toulon/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

A la charnière, c’est l’Argentin Juan Cruz Mallia qui devrait officier en 10, laissant l’arrière à Kinghorn et Capuozzo sur son aile droite fétiche. A ce propos, on soulignera qu’aux prémices du Tournoi 2023, Toulouse avait accueilli Montpellier il y a presque 2 ans jours pour jours, sans ses internationaux tricolores.

Et s’était imposé 23 à 9 grâce à un doublé plein d’à propos d’Ange Capuozzo, justement. Aujourd’hui fort d’un autre statut dans l’effectif rouge et noir, l’international italien fera-t-il à nouveau la différence ?