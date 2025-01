VIDÉO. Courir 30 mètres avec 2 Anglais sur le dos ? Pas de problème pour le 3/4 centre prometteur Antoine Dupont

Aux prémices de cette nouvelle saison, on se souvient qu’Ugo Mola avait confié qu’il se pourrait que l’on voit parfois Antoine Dupont au poste de numéro 13, durant l’année. Et ce afin de casser la routine pour son demi de mêlée fétiche, mais aussi de le challenger et de se donner de nouvelles options, derrière.

Et ? Le week-end dernier, on observa donc le capitaine du XV de France dans la ligne de 3/4 en fin de partie et le banc vidé, sur la pelouse des Sharks. Rebelote cette fois-ci, au milieu de la démonstration toulousaine face à Leicester.

19 points sur 20, +163 de goal average : pourquoi Toulouse devra se déplacer durant la phase finale ?

Avec un certain brio, puisque le meilleur demi du mêlée du monde a inscrit son deuxième essai personnel du jour dans cette position et fut remuant et notamment décisif sur le dernier essai de Flament, avec deux touches de balle explosives.

"C’était un peu dur, j’étais un peu cramé à la fin, mais c’est toujours sympa de jouer à des postes où il y a un peu plus d’espace. C’est différent. Il me manquait un peu de repères, je me suis fait secouer sur la première action et après ça allait mieux", expliquait-il pour Bein Sports.

En effet, en préambule de l’essai de Flament, il choisissait d'activer le mode "Byron Kelleher", sorte de cheat code réservé aux demis de mêlée plus larges que hauts. Résultat, Dupont était servi dans la ligne, manœuvrait bien Shillcock et l’écartait d’un raffut autoritaire, avant de résister au gaillard Izaia Perese sur une quinzaine de mètres…

during the Dupont fights with Saffers ,lot of guy's did acknowledge he was probably best kicking 9 we have seen off both feet ,highly skilled, and excpetional game manager.



but some still moan that physicaliy he was not up there with a Joost.



honestly guys. best 9 we ever seen pic.twitter.com/5LQvOya6Jg