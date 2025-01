19 points sur 20, +163 de goal average : pourquoi Toulouse devra se déplacer durant la phase finale ?

Avec cette formule, les 2 premiers au classement général (l'UBB et le Leinster) disputent toutes leurs rencontres à domicile jusqu’à la finale de la Champions Cup. Ce qui n'est pas le cas de Toulouse.

C’est la magie de la Champions Cup post-Covid. Ou plutôt son ineptie : malgré une phase de poules presque parfaite, le Stade Toulousain ne termine finalement que 5ème au classement général et donc, devra très certainement se déplacer durant la phase finale s’il atteint les quarts, ou les demi-finales.

Pourtant, avec quatre victoires en quatre matchs et trois bonus offensifs, soit un total de 19 points sur 20 possibles au compteur (deuxième meilleur total et meilleur goal average de la compétition avec +163), les Stadistes paraissaient bien embarqués pour obtenir une place de choix dans le classement général de cette phase de poule.

80 points ! Où se situe la performance de Toulouse dans le livre des records de la coupe d’Europe ?En cause ? Ce format qui priorise les premiers de poule, et donc à ce jour, l’UBB, le Leinster, Toulon et Northampton. Toulouse ne doit-il alors sa 2ème place qu’au tirage le plaçant dans la même poule que Bordeaux, équipe la plus en forme d’Europe ces dernières semaines ? Très certainement.

Dupont : les matchs de poules de cette Champions Cup sont hyper importants pour la suite

Mais on comprend alors tout de suite beaucoup mieux pourquoi Antoine Dupont, sans se chercher d'excuse, pestait tant de ce bonus offensif laissé en route sur la pelouse des Sharks le week-end. Un tout petit couac, qui avait pourtant de grandes conséquences à l’arrivée…

"Comme on le dit à chaque fois, les matchs de poules de cette Champions Cup sont hyper importants pour la suite, expliquait-il pour Rugbyrama. Quand on voit les incidences que peut avoir le classement sur le fait de recevoir ou pas les phases finales, même si on n’y comprend pas grand-chose de la façon dont les équipes sont classées, on a du mal à trouver la logique. On est obligé de s’y plier et donc d’essayer de marquer le maximum de points à chaque match."

25 offloads, l'OVNI Flament : 5 stat’ indécentes de Stade Toulousain - Leicester

Ainsi, Toulouse, qui compte pourtant 6 points de plus que Toulon à l’issue de la phase de groupe, se déplacera dans le Var en quart de finale de Champions Cup, en cas de victoire des 2 équipes en 8ème de finale.

Rien d’impensable, puisque le RCT recevra les Saracens et le Stade Toulousain les Sale Sharks. Mais après tout, cela amène aussi un peu de piment dans les campagnes européennes toulousaines, un peu trop "faciles" pour eux ces dernières années vu leur niveau de jeu, à notre goût…