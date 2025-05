TOP 14. De joueur à entraineur, la transition tout en douceur de ce discret rochelais

Double champion de France, double vainqueur de la Champions Cup, 37 sélections en Bleu… il dit stop.

Ce n’était plus qu’une question de temps. Depuis plusieurs mois, Brice Dulin vivait avec la petite musique d’une fin de carrière dans la tête. L’arthrose aux cervicales, réveillée brutalement après un match face au Stade Français début mars, a fini de trancher. Pas d’opération, pas d’histoire médicale, mais un inconfort qui ne laissait plus la place au haut niveau. À son âge et avec le CV qu’il possède, l’heure n’était plus à forcer.

TOP 14. 4 retours, 3 incertitudes, 1 choc à venir : Toulouse doit relancer la machine

La Rochelle, plus qu’un refuge

Entre Nice, qui voulait le placer au centre de son projet de remontée, et le Racing, club de ses plus belles heures parisiennes, les options ne manquaient pas. Mais Brice Dulin a fait le choix du cœur. Il reste à La Rochelle. Pas pour faire de la figuration, mais pour intégrer le staff technique du club, dès la saison prochaine.

C’est là, à Deflandre, qu’il a remporté deux Champions Cup. C’est là qu’il a prolongé une carrière déjà magnifique, dans un environnement où son professionnalisme et son sens du jeu ont toujours fait l’unanimité. Il ne s’éloigne pas du terrain, il s’en approche autrement.

CHAMPIONS CUP Pollock vs Poirot : le Bordelais risque gros, que s'est-il (vraiment) passé ?

Une carrière exemplaire

Natif d’Agen, révélé à Auch puis Castres, passé par le Racing avant d’atterrir à La Rochelle, Dulin a traversé le rugby français avec constance. Champion de France avec Castres et le Racing, champion d’Europe avec les Maritimes, international à 37 reprises, il aura disputé une Coupe du monde (2015) et fait partie du paysage du rugby hexagonal pendant plus d’une décennie.

Mais Dulin, ce n’est pas qu’un palmarès. C’est un joueur de lecture, d’instinct. Un arrière moderne, souvent là quand ça compte. Un cadre dans le vestiaire. Et un mec respecté, parce qu’il ne triche jamais.

Une fin de match irrespirable 🤯



L’essai de la gagne de Brice Dulin face au Pays de Galles, en 2021 🔥#SixNationsRugby pic.twitter.com/O4LfaJKoio — Six Nations (FR) (@SixNations_FR) January 24, 2025

Une dernière à la maison ?

Ce samedi face à Vannes, Brice Dulin pourrait faire ses adieux aux terrains. Juste un dernier match chez lui, devant un public qui l’a adopté comme un des siens. Il ne sera pas loin ensuite. Il reprendra dès cet été sa nouvelle mission, avec le staff maritime.

Brice Dulin restera dans son club, au contact du terrain et des joueurs. Le genre de mec qu’on écoute, parce qu’il sait de quoi il parle.