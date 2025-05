CHAMPIONS CUP Pollock vs Poirot : le Bordelais risque gros, que s'est-il (vraiment) passé ?

La fête aurait pu être totale. Un premier titre européen dans l’histoire du club, une victoire référence contre Northampton (28-20) en finale, 40 000 personnes place des Quinconces pour accueillir les héros… Mais depuis dimanche, c’est une autre image qui retient l’attention : celle de Jefferson Poirot, maillot déchiré, pris dans une échauffourée juste après le coup de sifflet final.

Le commissaire à la citation de la rencontre, Tim Lowry, n’a pas laissé passer l'incident. Dans son rapport, il accuse le pilier bordelais d’avoir "saisi à la gorge Henry Pollock d’une manière dangereuse et susceptible de lui causer une blessure grave", en infraction à la règle 9.27 du code disciplinaire.

Jefferson Poirot cited for his actions after the final whistle last Saturday pic.twitter.com/Sj1jMAmszl