RUGBY. Champions Cup. L’UBB sanctionnée ? Pollock ciblé, Northampton crie au scandale !

Alors que la France se réjouit d’accueillir une nouvelle étoile, les Northampton Saints n’ont pas digéré l’attitude de l’UBB sur la finale de la Champions Cup.

Si les Français sont réputés pour ne pas être des bons perdants, nos voisins anglais n’ont visiblement pas grand-chose à nous envier sur ce point. Ce samedi 14 mai, l’UBB a remporté la première Champions Cup de son histoire en s’imposant face aux Northampton Saints (28-20). À Cardiff, les esprits et les cœurs ont chauffé sur la pelouse du Millenium.

‘‘Le meilleur rugby d’Europe’’ : folle de l’UBB, la presse internationale a un coup de foudre Made in Champions Cup !

L'UBB euphorique, Pollock agacé

Preuve en est, au coup de sifflet final, une légère altercation a éclaté entre certains joueurs de Gironde et des Midlands. Au milieu de cet échange qui a duré quelques secondes, on a pu voir le jeune troisième ligne anglais Henry Pollock semblant indiquer qu’il avait été attrapé au cou. Cette histoire est la source de quelques discussions de l’autre côté de la Manche.

En effet, The Guardian y a adressé un papier dédié, affirmant que l’international anglais de 20 ans aurait été victime de “jeu déloyal” après le coup de sifflet final. Selon les propos rapportés par le journal britannique, les Northampton Saints se seraient manifestés auprès de l’arbitre de la rencontre pour pointer du doigt ce geste. Si aucune convocation devant une commission de discipline n’est faite automatiquement, l’écurie anglaise compte porter réclamation auprès de l’EPCR.

Plus précisément, The Guardian affirme que “la dispute a été déclenchée par une altercation entre le capitaine de Northampton, Fraser Dingwall, et le demi d'ouverture international français Matthieu Jalibert, avant que plusieurs autres joueurs de Bordeaux ne s'en mêlent.” Dans la foulée, des joueurs de l’UBB s’en seraient pris particulièrement à l’espoir anglais, selon Phil Dowson, directeur du rugby des Saints, qui confie que “Henry Pollock a été particulièrement contrarié par cet incident”.

Champions Cup. ''Jalibert c’est le GOAT'', ''That is not fair!'' : les réseaux en feu après son action magique

Par ailleurs, Matthieu Jalibert a confié que sa réaction à la fin du match avait été animée par une rancœur, suite à des propos de certains joueurs anglais. “Les gars de Northampton ont dit des trucs dans la presse qu’on n’a pas trop appréciés. Ils ont dit qu’on était un club de mercenaires, qu’on était là que pour l’argent. Je leur ai juste rappelé qu’ils ne connaissaient pas notre histoire. Ils ne savaient pas d’où on venait et qu’il fallait respecter tous les clubs”, narre le demi d’ouverture du XV de France, d’après le Midi Olympique.

Pour l’ouvreur Fin Smith, l’Union Bordeaux-Bègles a ciblé son compatriote et coéquipier durant l’ensemble de la rencontre et après le match. “Ils en ont après lui. Je ne pense pas qu'ils l'apprécient, mais il va s'en sortir. Je me souviens qu'ils l'ont tous chargé et qu'ils ont essayé de l'attraper. Si vous venez de gagner une Coupe d'Europe, je suis surpris que la première chose que vous vouliez faire soit de vous battre avec un jeune homme de 20 ans”, déclare-t-il, toujours selon The Guardian.

Visiblement, tous les joueurs Bordelo-Béglais n’avaient pas une haine viscérale envers Henry Pollock. Preuve en est, le demi de mêlée français Maxime Lucu a échangé quelques mots avec le jeune troisième ligne juste après l’altercation, semblant le réconforter. Par ailleurs, la majorité des joueurs de l’UBB l’ont salué, comme le veut l’usage. De plus, pas sûr que ces accusations soient d’humeur à gâcher la fête en Gironde.

RÉSUMÉ VIDÉO. L’histoire s’écrit à Cardiff, l’UBB sacrée en Champions Cup face aux Northampton Saints !