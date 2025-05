UBB. Jefferson Poirot suspendu pour son geste ''susceptible de causer une blessure grave''

Champion d’Europe avec l’UBB, Jefferson Poirot a été sanctionné pour un geste anti-sportif après le coup de sifflet final. Il écope de deux semaines de suspension.

Tout juste sacré champion d'Europe avec l'UBB, Jefferson Poirot va devoir (un peu) ronger son frein. Le pilier gauche bordelais a écopé de deux semaines de suspension à l'issue d'une audience disciplinaire indépendante, après un geste jugé "contraire à l'esprit sportif" lors de la finale face à Northampton.

Un geste sanctionné après le coup de sifflet final

C’est juste après la sirène, dans l’euphorie du sacre, que l’incident s’est produit. Poirot a été cité pour avoir saisi dangereusement la gorge du jeune Henry Pollock (n°8 des Saints), un geste contraire à la règle 9.27 de World Rugby, qui interdit tout comportement "anti-sportif".

L’affaire a été examinée par une commission de discipline indépendante composée de Simon Thomas, Marcello D’Orey et Val Toma, qui a jugé l’acte comme relevant du degré faible sur l’échelle des sanctions (entrée à 4 semaines).

Sanction réduite grâce à la reconnaissance du joueur

Jefferson Poirot a reconnu les faits, coopéré pleinement et présenté un dossier disciplinaire vierge. En conséquence, la commission a décidé de réduire la sanction de moitié, soit 2 semaines de suspension.

Le joueur pourra rejouer dès le 9 juin, a priori pour les phases finales du Top 14, si Bordeaux poursuit sa route. Une décision qui permet à l’UBB de respirer un peu, dans un contexte déjà marqué par les blessures (Buros, Lucu ?) et la gestion mentale et physique de l’après-titre. Poirot va tout de même manquer le déplacement à Toulon et la réception de Vannes.

La fête est finie… pour l'instant

Yannick Bru l'a dit : la célébration est terminée, place au Top 14. Cette suspension tombe à un moment clé, alors que Bordeaux prépare son sprint final. Si la sanction reste mesurée, elle rappelle que même après le coup de sifflet final, la discipline reste une affaire sérieuse. Ce week-end, Bordeaux se déplace à Toulon pour un match ô combien important dans la course à la qualification directe pour les demi-finales. Bien que devant au classement, l'UBB se doit de ramener des points de Mayol sous peine de voir la demie lui passer encore sous le nez.