La fête à Cardiff, la gueule de bois à Mayol en TOP 14 ? L'UBB face au défi mental et physique de l'après titre

Champagne digéré ? L’UBB va devoir remettre les mains dans le cambouis en Top 14. Toulon les attend de pied ferme avec un objectif clair : les croquer.

Champions d’Europe une semaine plus tôt, les Bordelais remettent le bleu de chauffe. Ce dimanche, direction Mayol pour défier un RCT qui rêve encore d'une qualification directe en demie. Et l’UBB le sait : l’heure n’est plus au champagne, mais à la gestion. TOP 14. Tous les cadres au repos, les espoirs sur le pont : la compo probable de l'UBB à MayolCar si le titre européen a marqué l’histoire du club, le Top 14 n’a pas dit son dernier mot. Toujours deuxième, l’UBB doit encore assurer sa place en demi-finale sans passer par la case barrage. Seuls cinq points séparent les deux prétendants. Et si les Bordelais ont l'avantage au classement, ils ont la pression ce week-end.

Un effectif marqué, une fête digérée ?

Entre blessures, fatigue et reprise tardive (seulement mercredi), Yannick Bru avance à tâtons. Maxime Lucu (béquille) est blessé comme Buros (lésion aux ischios), Poirot pourrait être suspendu, Falatea a subi une commotion, et d’autres cadres sortent d’une grosse semaine… de célébration. « Le devoir, maintenant, c’est de faire briller cette étoile », a rappelé via Sud Ouest l'entraîneur girondin, visiblement décidé à couper net l’euphorie.

Si on s’écroule, ça voudrait dire qu’on a une mentalité fragile. Le challenge est aussi fantastique car on va être attendus partout. On pourra se trouver mille excuses mais on ne peut pas gâcher les cinq ou six semaines qui restent. Je ne le dirai qu’une fois aux joueurs.

Même son de cloche pour Laurent Marti, le président, qui avoue ne pas avoir beaucoup dormi… mais ne veut pas entendre parler de relâchement. Pas maintenant, pas si près du but. Et ce, même si les Bordelais refusent de parler de doublé pour le moment. Une performance si rare que seuls les Toulonnais et les Toulousains y sont parvenus dans l'histoire.

Mayol, un guet-apens idéal pour Toulon

Côté varois, l’opération est claire : recoller à Bordeaux. Avec 5 points de retard, un succès bonifié ramènerait les deux formations à égalité. Et Mayol pourrait être le théâtre idéal pour mettre la pression sur les champions d'Europe. Les Toulonnais le savent : c’est le moment parfait pour piéger une UBB un peu 'sonnée'.

Il nous reste encore deux matchs de championnat importants, après les phases finales, donc on a quand même un petit peu de temps. Mais je pense qu’il faut savoir aussi profiter de ces moments-là parce que c’est quand même rare.

D’autant que Louis Bielle-Biarrey, au lendemain du titre, avouait via Sud Ouest : « On pensera au Top 14 plus tard. » Ce “plus tard”, c’est maintenant. Et l’UBB n’a plus droit au décalage horaire émotionnel.

Bonus défensif ou coup de massue ?

Un point de bonus pourrait suffire à Bordeaux pour préserver l’essentiel avant de recevoir Vannes lors de la dernière journée. Mais attention : dans ce Top 14 plus dense que jamais, chaque point vaudra cher. "Le Top 14 est tellement compliqué que le premier objectif, c’est de se qualifier dans les deux premiers. On sait que c’est essentiel pour s’octroyer une semaine de régénération. Ne pas avoir cette semaine, c’est hypothéquer grandement les chances de succès", rappelle Bru. ''Les droits de la Pro D2 plutôt qu'une nouvelle voiture'' : quand le rugby français rend fou (même) les AnglaisLes Girondins l'ont appris à leurs dépens l'an passé lorsqu'ils sont arrivés rincés en finale face à Toulouse. Il n'y a jamais eu match. Cette année, l'UBB ne veut pas gâcher tous les efforts consentis depuis ce revers historique. "Le mental conduit toujours le reste. On dit souvent que le muscle le plus important chez un rugbyman est celui entre les deux oreilles." À Mayol, il faudra avoir la tête froide, les jambes solides… et déjà digéré l’ivresse européenne.