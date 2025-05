''Les droits de la Pro D2 plutôt qu'une nouvelle voiture'' : quand le rugby français rend fou (même) les Anglais

En plein BOOM, la ProD2 s’exporte désormais à l’international : 35 matchs seront diffusés la saison prochaine par un streamer anglais.

Ce n’est plus à prouver, la Pro D2 est chaque année de plus en plus attractive. La 2ème division explose chaque année son propre record d’affluence et cette saison, rebelote, avec près de 1,5 millions de spectateurs qui se sont déplacés au stade pour voir leurs favoris.

Une expansion qui se caractérise par le niveau croissant de ce championnat, mais aussi un nombre de bastions importants (Dax, Béziers, Agen, Brive…) et de supporters très attachés à leurs clubs et leurs territoires. Sans oublier les arrivées des stars britanniques Courtney Lawes, Jonny May ou George North, cette saison.

Autant de signaux qui font de l’antichambre du Top 14 un championnat en plein BOOM, et qui intéresse même à l’international. Exemple concret avec Tim Cocker, l'un des animateurs du podcast britannique "EggChasers Rugby", qui vient d’acquérir les droits de diffusion de la Pro D2 au Royaume-Uni et en Irlande.

2 500 spectateurs en simultané pour une première

Cela peut paraître fou, mais ce streamer était passionné par ce championnat « parmi les plus intenses et émouvants jamais vus » et convaincu de son potentiel. Après une négociation longue avec le diffuseur français Canal+ et la Ligue nationale de rugby, ce sont finalement les barrages de cette saison qui ont été diffusés ainsi que 35 matches de la prochaine qui seront retransmis sur sa chaîne YouTube FR-UK Rugby.

"J'ai préféré acheter les droits de la Pro D2 plutôt qu'une nouvelle voiture", souriait Tim Cocker dans les colonnes de The Athletic, ce mardi. La première diffusion, la semaine dernière, a d’ailleurs réuni jusqu'à 2 500 spectateurs en simultané. "On a prouvé qu'il existait déjà un public", affirme le principal intéressé, qui espère apporter sa patte : "C'est le Far West, il n'y a pas de feuille de route. Alors faisons quelque chose de différent."

A l’inverse, depuis l’arrêt de RMC Sports et la fin des droits momentanés de RugbyZone.TV (ancien diffuseur de la Nationale et de l’URC également) en 2022, le Premiership anglais n’est, lui, même plus diffusé en France.

Le signe d’une baisse d’attractivité de l’élite anglaise, et de diffuseurs qui se satisfont du panel que leur offrent les championnats français. Même si la FFR cherche toujours un diffuseur à la Nationale…