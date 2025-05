PROD2. TECHNIQUE. 32% pour Montauban : Cette arme vintage que l’USM a remis au goût du jour pour rêver de Top 14

Très friand du drop alors qu’on ne le voit plus ailleurs, c’est encore grâce à un coup de chausson bien senti que Montauban a battu Colomiers en barrage de ProD2.

Qui l’aurait cru ? Qui aurait cru que Montauban, 1 an après avoir frôlé une relégation en Nationale grâce à une victoire à l’arrachée contre Narbonne en barrage d’accession (19 à 20), jouerait une demi-finale de ProD2 ?

Qui aurait cru que l’USM, balayée par Colomiers il y a 1 mois à Ernest-Wallon, l’emporterait chez ce même adversaire en barrage ? Qui aurait cru que les Vert et Noir, menés 17 à 0 après 15 minutes dans ce premier match de phase finale de la saison, parviendraient à renverser une formation haut-garonnaise en feu en 2025 ? VIDEO. Pro D2. De la survie à la demie, Montauban renverse Colomiers et continue de rêver au Top 14

Et pourtant, les Montalbanais l’ont fait, en l’emportant 23 à 26 sur la pelouse de Colomiers, vendredi soir. Comment ? Grâce à du réalisme, de l’envie, de la résilience, mais aussi et surtout son arme fatale.

Le drop revit à Montauban

A savoir un magnifique drop de 43 mètres de Thomas Fortunel - entré à l’heure de jeu pour remplacer Jérôme Bosviel - claqué à la 79ème minute de cette partie. Dans la foulée, les visiteurs n’avaient plus qu’à assurer la réception d’un renvoi et taper en touche, par ce même Fortunel.

Le symbole d’un club qui a remis au goût du jour cette arme qui semble désuète, et qui pourtant, a porté des fruits tout au long de la saison pour Montauban (le club a inscrit 12 des 38 drops marqués en ProD2 en 2024/2025, soit 32%). Car quand la réalisation de Canal Plus pointait du doigt en avant-match les 11 drops inscrits par l’USM lors de la saison régulière, la chaîne cryptée ne croyait pas si bien dire.

Porté par un Jerome Bosviel qui en a toujours été friand (8 drops encore cette saison), les Montalbanais n’ont souvent pas eu peur d’utiliser cette possibilité de plus en plus rare aujourd’hui. Et de tenter, tout simplement. Comme l’a fait Fortunel, avec ce coup de botte exceptionnel qui va donc permettre à Montauban d’aller disputer une demi-finale de ProD2 à Brive ce vendredi.

Et de croire peut-être à un match d’accession pour le Top 14, qui, en cas demie serrée, pourrait n’être qu’à portée de drop.