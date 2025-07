VIDÉO. Débuts à 17 ans, 10 essais en 9 matchs : qui est ce Dimitri Delibes anglais qui débarque à Vannes ?

Un joueur ''puissant et intense'' qui vient remplacer Rayasi. Il était l'un des ailiers les plus efficaces de l’élite anglaise.

C’est aussi en cela que Vannes semble avoir franchi un cap durant cette saison de Top 14, malgré sa relégation. Si quelques départs majeurs seront évidemment à noter avec la redescente en ProD2, le club breton n’a pas perdu de temps pour remplacer l’ailier Néo-Zélandais Salesi Rayasi.

Parti en direction de l’UBB, cet excellent joueur de duel aurait pu faire défaut à Vannes. Mais l’entité du Morbihan devrait avoir dénicher le bon joueur pour compenser ce départ.

TRANSFERT. Tupou, Carbonneau, Manu… Le Racing 92 ne veut plus mater les phases finales à la télé

Un garçon méconnu mais qui faisait partie des joueurs les plus efficaces du Premiership anglais ces dernières saisons. Son nom ? Ben Stevenson.

Pas de panique si cela ne vous dit rien, le finisseur de Newcastle n’avait rien du joueur le plus "famous" d’outre-Manche, façon Marcus Smith ou Henry Pollock. Ce qui n’empêchait pas ce ailier/centre polyvalent d’être parmi les joueurs les plus efficaces de l’élite anglaise.

Débuts seniors à seulement 17 ans

En témoignent ses 10 essais inscrits sur les 9 derniers matchs avec Newcastle, championnat et coupe confondus. Choyé chez les Falcons depuis 2016, Stevenson a pourtant débuté en séniors à seulement 17 ans du côté de Blaydon - club voisin situé sur les bords du Tyne - en National League One, la 3ème division anglaise.

Comme les Bleus Villière et Spring, ces anciens amateurs qui ont débuté en Fédérale 1 avant d’accéder au Top 14

Surclassé puis recruté par le gros club des alentours, son parcours n’est donc pas sans rappeler celui d’un garçon comme Dimitri Delibes par exemple, qui débuta en Fédérale 1 avec Blagnac et donc il se rapproche beaucoup physiquement (1m89 pour 1m90 pour 99kg pour le Toulousain).

Celui qui fêtera ses 27 ans la semaine prochaine est, de fait, un joueur rapide, puissant, dur à jouer dans son couloir et au bel instinct de finisseur. Il a d’ailleurs inscrit une petite trentaine lors de ses 98 matchs avec Newcastle et fut aussi un membre majeur de la ligne de 3/4 électrique des Falcons d’il y a quelques saisons, aux côtés des balles Mateo Carreras et Adam Radwan.

Un joueur "exemplaire", dit son ancien club, qui découvrira donc pour la première fois la Pro D2 la saison prochaine. Un "ailier puissant, intense, bon finisseur et efficace sur les ballons hauts" qui pourrait bien être l’un des joueurs les plus dangereux de la 2ème division française.