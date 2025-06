TRANSFERT. TOP 14. Un Castrais fait aussi le choix de la PRO D2 avec l'envie de briller

Vu une fois en Top 14, mais déjà repéré : Luka Matkava reste dans l’Hexagone. Oyonnax s’offrirait l’ouvreur géorgien, passé brièvement par Castres. Une recrue ambitieuse pour les Oyomen.

Il voulait de rester en France, c’est désormais chose faite. Arrivé au Castres Olympique début avril en tant que joker médical de Pierre Popelin, Luka Matkava ne retournera pas au pays. L’ouvreur géorgien va poursuivre sa carrière dans l’Hexagone, mais en Pro D2, du côté d’Oyonnax.

Un court passage à Castres, mais des promesses

À 24 ans, Matkava n’aura disputé qu’un match sous les couleurs du CO, face au Stade Toulousain. Une titularisation en Top 14 qui avait suscité de la curiosité autour de ce joueur élégant, précis au pied et déjà capé à 29 reprises avec la sélection géorgienne. Si l’on pouvait regretter de ne pas l’avoir vu davantage, le garçon a marqué les esprits par son sérieux et sa qualité technique.

Oyonnax mise sur un profil à fort potentiel

Selon L’Équipe, c’est Oyonnax qui a donc raflé la mise dans ce dossier. Douzièmes de Pro D2 cette saison après un exercice très compliqué, les Oyomen tentent un joli coup en attirant l'international géorgien. TOP14. TRANSFERT. Un trio castrais débarque en PRO D2 avec des objectifs bien différents

Un contrat de deux saisons l’attendrait dans l’Ain, où il pourrait bien devenir une pièce maîtresse du projet de reconstruction après une saison compliquée.

Un nouveau défi pour Matkava

Sous contrat avec le Black Lion de Tbilissi jusqu’en 2026, Matkava aurait donc obtenu le feu vert pour s’engager en France. Un soulagement pour celui qui peut espérer s’installer durablement dans le rugby professionnel européen.

Après avoir découvert le très haut niveau face à Toulouse, il s’apprête à découvrir les rudes joutes de la Pro D2. Un championnat dans lequel "Oyo" espère rejouer les premiers rôles. Ce club légendaire du rugby français s’offre les moyens de retrouver le Top 14

Mais la tâche ne sera pas facile face à une concurrence toujours relevée. De son côté, Matkava pourrait bien révéler tout son potentiel. Oyonnax tient là un ouvreur jeune, international, et surtout avide de prouver qu’il a sa place sur les pelouses françaises.