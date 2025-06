TRANSFERT. Un trio castrais débarque en PRO D2 avec des objectifs bien différents

Le VRDR muscle son effectif : Louis Chanet, jeune pilier du CO, rejoint Valence-Romans en prêt. Il sera accompagné de deux autres renforts venus de Castres : Waqaninavatu et Moore-Aiono.

Le Castres Olympique a décidé d’envoyer son jeune pilier gauche Louis Chanet s’aguerrir en Pro D2. Déjà prêté à Nevers depuis février, le voilà qui rejoint les Damiers pour une saison pleine avec Valence‑Romans.

Arrivé à Nevers début février, Chanet, 21 ans, a accumulé du temps de jeu précieux. « Je ne m’attendais pas à jouer autant », admet-il dans Rugbyrama après avoir enchaîné les titularisations. Ce nouveau bail permettra à Valence‑Romans de renforcer sa mêlée et d’apporter de la profondeur à l’effectif.

Fabien Fortassin, manager des Damiers, met en avant l’enthousiasme et la générosité de Chanet via le site du club : « Au‑delà de nous apporter de la profondeur dans l’effectif, nous pourrons compter sur son dynamisme ». Une manière pour VRDR de faire le pari sur la jeunesse, tout en structurant son ossature.

Une vague de recrues du CO débarque

Chanet n’est pas le seul Olympien annoncé du côté de Valence‑Romans. Osea Waqaninavatu s’engage pour deux saisons, tout comme Izzy Moore‑Aiono, flanker samoan passé par Castres. Trois renforts venus d’un grand d’Occitanie pour asseoir un projet ambitieux.

Osea est un jeune fidjien JIFF capable de jouer ailier ou arrière. Formé à Castres et prêté à Tarbes la saison dernière (et né dans le même village que Ben NEICERU…), il est un joueur talentueux doté de gros appuis et d’une technique individuelle assez rare. Il doit maintenant franchir un palier physiquement pour devenir une véritable attraction du championnat et un facteur X supplémentaire de notre ligne de trois-quart.

Avec l’arrivée simultanée de ces profils – pilier, aile et troisième ligne – VRDR entend se donner les moyens de viser plus haut. La saison passée, le club n'a pas réussi à se qualifier pour les phases finales. Il doit franchir un cap pour quitter le ventre mou du classement et jouer les premiers rôles.

Pour cela, le club drômois pourra aussi compter sur Louis Suaud (Stade Niçois Rugby), "un joueur polyvalent capable de jouer 4, 6 ou 7. Il est avant tout un vrai spécialiste de la touche mais sait aussi être très efficace dans toutes les autres taches du jeu d’avant." Ainsi que sur son coéquipier Sacha Idoumi, jeune talonneur de 22 ans formé par le Stade Rochelais.

Prêté à Nice cette saison, il a pu enchaîner 18 matchs en prod2. Joueur doué techniquement et fort physiquement, il a encore une grosse marge de progression devant lui.

Et "last but not least", l'ancien international à 7 français né en Angleterre, Calum Randle. Passé par le MHR puis l'Australie, le joueur de 25 ans espère enfin faire son trou dans l'Hexagone. "Polyvalent ailier/arrière, c’est un joueur athlétique doté d’une grosse pointe de vitesse". Il a signé pour deux ans comme les autres recrues, sauf Idoumi (3 ans).