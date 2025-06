Ce club légendaire du rugby français s’offre les moyens de retrouver le Top 14

Après des décennies de difficultés financières et sportives, l’AS Béziers revient avec des ambitions pour un nouveau projet qui souhaite s’installer en Top 14.

Les clubs français ayant brillé par le passé, mais désormais présents dans les divisions inférieures au Top 14 sont légion. De Lourdes à Biarritz, les anciens cadors ne manquent pas. Parmi eux, l’AS Béziers Hérault veut construire un nouveau projet. Pensionnaire de Pro D2 depuis quelques années, l’écurie biterroise n’arrive plus à remonter dans l’élite. Tout du moins, pour l’instant…

Rory Teague à Béziers

Pour amorcer son renouveau, le club a misé sur l’arrivée d’un technicien réputé et courtisé, un certain Rory Teague. Arrivé en France, en tant que joueur dans un premier temps, en 2007, l’Anglais a dorénavant un solide palmarès d’entraîneur. Il y a peu, son nom était notamment évoqué du côté du LOU Rugby.

En tant qu’entraîneur, ce sera la septième casquette connue par Rory Teague. Sur le bord du terrain, il a d'abord connu les joies de la sélection, en tant qu’entraîneur des arrières et de l'attaque de l'équipe d'Angleterre U20, en février 2016. Quelques mois plus tard, il monte en grade et prend en charge les skills du XV de la Rose, en collaboration avec Eddie Jones.

Ensuite, il a rejoint le staff de l’Union Bordeaux-Bègles, sur la saison 2017-2018, en tant qu’adjoint de Jacques Brunel. Là encore, il a eu le droit à une promotion seulement quelques mois après, puisqu’il est devenu le manager du club girondin le temps de quelques mois, après le départ de son prédécesseur avec le XV de France.

Ensuite, il rentrait à la maison pour prendre en charge les skills du club de Gloucester, où il a été formé. Puis, sur la saison 2022-2023, il a officié en tant qu’entraîneur en charge des arrières au Racing 92. Ainsi, avec l’AS Béziers, c’est la première fois que l’ancien joueur d’Aurillac arrive dans un nouveau club en qualité d’entraîneur principal.

L’AS Béziers vers le Top 14 ?

À ses côtés, plusieurs autres noms ont émergé dans un communiqué. L'ancien talonneur international roumain Marius Tincu est désormais en charge des avants, alors que David Irazoqui poursuit sa mission avec les trois-quarts dans l'Hérault. Ensuite, Johnny Howard est désigné directeur du rugby pour gérer la partie sportive du club. De fait, l’AS Béziers a d’ores et déjà amorcé une nouvelle ère.

Pour cause, le club champion de France de première division à onze reprises a vu 75 % de ses parts être rachetées par un groupe irlandais, baptisé Strangford Capital. À présent, les présidents sont l'ex-All Black Andrew Mehrtens et Bob Skinstad, ancien troisième ligne sud-africain. Par ailleurs, l’ancien entraîneur Pierre Caillet avait été évincé à la fin de saison de Pro D2, où l’ASBH avait terminé aux portes des phases finales. Son départ forcé avait provoqué une vive réaction des joueurs, particulièrement

mécontents.

