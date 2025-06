TOP 14. Salary Cap : la LNR sort le carton rouge pour les 'tricheurs'

Tricher sur le salary cap ? Tu perds des points. Tu continues ? Tu prends l’ascenseur pour la Pro D2. Facile à retenir.

Voilà qui devrait (enfin) faire réfléchir. Cette semaine, en marge des demi-finales de TOP 14, la Ligue Nationale de Rugby a annoncé un durcissement majeur de son arsenal disciplinaire en matière de salary cap. TOP 14. Interdiction de recrutement, retrait de points, l’affaire Jaminet rallume le feu sous le Salary Cap, Revol hausse le ton

Et cette fois, les clubs qui jouent avec les limites risquent gros : on parle de sanctions sportives claires, immédiates, et potentiellement très lourdes. Même les cadors du championnat ne pourront y échapper.

Retrait de points, voire relégation

La grande nouveauté ? En cas de dépassement du salary cap ou de manquement à l'obligation de transparence, les contrevenants pourront se voir infliger un retrait de points au classement, voire une relégation administrative.

Une décision forte qui vise à rétablir une équité parfois contestée dans le championnat.

Jusqu’ici, les sanctions se concentraient surtout sur l’aspect financier. Des amendes, parfois salées, mais rarement dissuasives pour les plus gros budgets. Désormais, les conséquences seront sportives. Et dans un Top 14 où chaque point pèse lourd, l’avertissement est limpide.

La LNR muscle son jeu

Cette évolution découle d’une volonté de renforcer le cadre réglementaire, dans un contexte où le salary cap est souvent perçu comme contourné ou peu contrôlé. Pour la Ligue, il s'agit d’un pas en avant vers plus de transparence, de justice, et de lisibilité. Top 14. Freiner le Stade Toulousain ou préserver la compétitivité ? Le dilemme du salary capL’instauration de ces sanctions sportives devrait aussi rassurer les clubs qui respectent les règles, en leur garantissant une compétition plus saine. De quoi (re)donner un peu plus de crédit à un système régulièrement remis en cause depuis sa création en 2010.

En Top 14 comme en Pro D2, le message est désormais clair : tricher, c’est risquer bien plus qu’un simple coup de fil du contrôleur.