VIDÉO. ''Plus de victoires avec les Lions qu'en club et qu'en équipe nationale'' : Van der Flier dégaine une punchline mémorable

Face à tout le groupe des Lions, et dans un esprit humoristique, Josh Van der Flier a sorti une punchline géniale à Jac Morgan, ce dernier l'ayant provoqué juste avant.

À l'image des Destins Mêlés de France Rugby, retraçant le parcours des Bleus sur une compétition, les Lions britanniques et irlandais possèdent, eux aussi, leur feuilleton. À la sauce anglo-saxonne, ce dernier est nommé "The Ultimate Test".

Et comme la série française, l'équivalent britannique suit les Lions de l'intérieur du groupe. Ce qui peut donner quelques échanges croustillants comme celui piquant, sur fond d'humour, entre Josh Van der Flier et Jac Morgan.

Quand Van der Flier répond à un pic de Jac Morgan

À cet instant, Les Lions étaient réunis en groupe dans le car. Et tout rugbyman amateur connaît la puissance d'un car lorsqu'il s'agit de s'amuser ou de rigoler.

En tant que maître de cérémonie, Finlay Bealham s'est adressé à l'ensemble du groupe et a appelé, tour à tour, certains joueurs pour leur faire dire un mot. Souvent une blague. Et lorsque vient le tour de Josh Van der Flier, il récite de nombreux messages, avant d'en venir à un de Jac Morgan.

Ce dernier dit : bravo à Josh "pour être le seul joueur du Leinster dans l'équipe d'origine à ne pas avoir été sélectionné pour un test match officiel". Un message qui fait donc référence à l'absence de JVDF lors des rencontres face à l'Australie. Et ce dernier rétorque immédiatement :

C'est gonflé, de la part du joueur qui a gagné plus de matchs avec les Lions qu'avec son club et son équipe nationale cette année - Van der Flier

"That's very rich, coming from the man who's won more games for the Lions than he has for club and country, this year!" 😅



My favourite part of the whole series of 'The Ultimate Test' 🦁



Josh firing back after Jac Morgan's text message 👏🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/XDAVVuz09T — Pat McCarry (@patmccarry) August 6, 2025

Et dans les faits, il n'a pas vraiment tort...

Sur fond d'autodérisition à la britannique, et devant tout le groupe, les deux hommes se taquinent sur des faits pas si éloignés de la vérité. Notamment la réplique de Van der Flier. Car, Jac Morgan, jouant pour les Osprey et international gallois, a disputé 25 matchs avec ces deux entités cette saison.

Avec le Pays de Galles, ce n'est tristement aucune victoire. Il a en effet raté la seule de l'année face au Japon, alors qu'il se trouvait avec les Lions. Et avec les Osprey, ce sont 8 victoires cette année. À titre de comparaison, il a disputé 6 rencontres avec les Lions, pour 5 victoires en tout, la seule défaite étant contre l'Argentine lors du premier match de la tournée.

Un échange qui ne découle d'aucune animosité entre les deux joueurs, mais simplement d'un groupe qui a besoin de rire et qui semble très bien s'entendre.

