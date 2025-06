RUGBY. Proche du Top 14, un nouveau grand 10 argentin a calmé les Lions, voici M. Tomás Albornoz

Alors qu’il monte en puissance depuis plusieurs mois, Tomás Albornoz a ébloui le monde du rugby face aux Lions britanniques et irlandais, ce vendredi.

Dans les médias anglo-saxons et argentins, les éloges pleuvent. Ce vendredi 20 juin, l’Argentine a joué un mauvais tour aux Lions britanniques et irlandais en s’imposant 24 à 28 à l’Aviva Stadium de Dublin. Avant de partir en Océanie, les joueurs à la tenue cramoisie ont observé le récital d’un ouvreur de 27 ans, Tomás Albornoz. Il disputait sa 21ᵉ sélection, dont la septième consécutive comme titulaire en 10.

Tomás Albornoz, el fenómeno

Face à l’élite du rugby anglo-saxon européen, le joueur de Trévise a été impliqué et décisif sur toutes les réalisations de son équipe. Dans un premier temps, il a signé un 5/6 face aux perches et a été à la conclusion d’un essai sur un contre argentin de 90 mètres. Excellent dans la gestion, Tomás Albornoz a été dans tous les bons coups et a aidé ses coéquipiers à emballer le jeu.

Tomas Albornoz against the Lions 🇦🇷



80 mins

62 metres

18 points 🥇

12 passes

10 kicks 🥇

8 carries

8/10 tackles

5 defenders beaten 🥇

5/6 shots at goal

2 line breaks

1 offload

1 dominant hit

1 quick lineout

1 try



How high does he rank in the elite 🔟s of the global game? pic.twitter.com/gpCMWI1Q3w — HG Rugby (@HuwGriffinRugby) June 21, 2025

De plus, il a également été utile sur les deux autres essais argentins. Il s’est illustré avec une passe sublime pour la première apparition d’un de ses coéquipiers dans l’en-but adverse, puis une relance et un offload à l’origine de l’arrivée en Terre promise de Cordero. Ballon en main, il a réussi à transpercer la défense adverse à deux reprises et à battre cinq défenseurs, le record du match.

Futur grandisse du Top 14 ?

Ouvreur du Benetton Trévise, Tomás Albornoz est un ancien des Jaguares, cette franchise argentine de Super Rugby dont le Covid_19 a eu la peau. Depuis 2021, il évolue au Benetton Trévise, où il monte en puissance depuis plusieurs saisons. Désormais, l’ouvreur est installé dans une équipe qui marche bien, à son niveau, mais veut viser plus haut.

Ainsi, plusieurs clubs de Top 14 ont eu un œil attentif aux performances récentes de l’ouvreur. En effet, les clubs de l’Aviron Bayonnais et l’ASM Clermont Auvergne ont récemment discuté avec le joueur, selon les informations respectives d’Actu Rugby et Rugby Prime. Cependant, ce dernier est encore sous contrat pendant un an avec la franchise italienne d’United Rugby Championship.

De plus, Bayonne et Clermont ont déjà trouvé leur bonheur à l’ouverture. En effet, le club basque bénéficie du savoir-faire de l’international gallois Gareth Anscombe pour la prochaine saison, en complément de Joris Segonds. Pour l’écurie auvergnate, le All Black Harry Plummer arrive et génère beaucoup d’enthousiasme chez la Yellow Army.

Ainsi, il paraît peu probable, mais pas impossible, que l’un des deux clubs évoqués précédemment agissent dans l’immédiat pour s’octroyer les services de Tomás Albornoz. À moins qu’un club tiers ne vienne couper l’herbe sous le pied des prétendants actuels, l’ouvreur argentin pourrait donc voir une potentielle arrivée en Top 14 être retardée à la saison 2026-2027. En attendant, ces performances risquent de continuer à attirer les regards…

