Un coup de poker dans le staff des Lions Britanniques ? Farrell tente un pari audacieux

Il a porté le maillot irlandais plus de 100 fois et tiré sa révérence en 2023. Cet été, Sexton fera son retour en tant qu'entraîneur.

Les Lions britanniques et irlandais, c’est déjà dans 3 mois ! Si les hommes d’Andy Farrell affronteront l’Argentine en juin à Dublin pour s’échauffer, ils débuteront officiellement leur tournée en Australie le 19 juillet à Brisbane.

Alors que l’annonce de la sélection se fera 8 mai prochain, "Faz" vient en tous cas d’officialiser un renfort de poids son staff. L’heureux élu ? Jonathan Sexton !

L’ancien ouvreur irlandais (118 sélections), qui a déjà connu deux tournées en tant que joueur, va intégrer le staff des Lions pour cet été. "Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de poursuivre le prochain chapitre de mon parcours d’entraîneur avec les Lions britanniques et irlandais et je tiens à remercier Andy (Farrell, l’entraîneur des Lions) pour cette incroyable opportunité, a déclaré Sexton dans un communiqué. Cela promet d’être une tournée passionnante en Australie et je connais par expérience les défis qui nous attendent."

RUGBY. Toulouse, Toulon,..., les Lions prêts à piocher en Top 14 pour renforcer leurs rangs Évidemment, Farrell s’entoure d’un staff irlandais qu’il connaît bien, alors qu’il a déjà appelé Simon Easterby, Andrew Goodman et John Fogarty. Avec Sexton, c’est donc une autre palette qui va être apportée à la prestigieuse sélection.

Depuis sa retraite sportive en 2023, l’ancien ouvreur de désormais 39 ans travaillait déjà occasionnellement avec l’Irlande, et occupera bientôt un rôle à temps plein à la Fédération irlandaise (IRFU). Un joueur a l’immense expérience et au savoir aussi grand, qui doit désormais être transmis aux plus jeunes.

Nul doute que ledit Sexton sera un fin technicien. Pour ce qui est du relationnel, le boss Farrell veillera au grain …