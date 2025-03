RUGBY. Toulouse, Toulon,..., les Lions prêts à piocher en Top 14 pour renforcer leurs rangs

Le sélectionneur des Lions, Andy Farrell, ne s’interdit rien. Même pas de convoquer des joueurs basés en France pour sa tournée en Australie. De quoi faire frémir les clubs du Top 14.

Déjà pas épargnés par les doublons lors du 6 Nations, les clubs de Top 14 pourraient bien perdre certains joueurs en raison de la prochaine tournée des Lions britanniques et irlandais en Australie. Andy Farrell, sélectionneur des Lions, a clairement indiqué qu’il n'excluait pas d'appeler des joueurs évoluant en France pour renforcer son équipe.

Farrell ouvre grand la porte aux joueurs du Top 14

Le sélectionneur a annoncé avoir établi une liste élargie de 75 joueurs potentiels, parmi lesquels figurent plusieurs noms prestigieux évoluant en France. Selon The Guardian, le deuxième ligne de Brive Courtney Lawes en ferait partie. Il n'est pas à exclure que plusieurs de ses compatriotes évoluant un cran au-dessus soient également listés.

XV de France. 40 ans après, ce match que personne n’attendait fait déjà frissonner les supporters... et se préciseOn pense immédiatement à son fiston Owen Farrell (Racing 92) mais aussi à Jack Willis et Blair Kinghorn (Stade Toulousain). Kyle Sinckler, David Ribbans et Ben White (Toulon) pourraient aussi rejoindre les Lions pour cette tournée exceptionnelle de dix matchs.

Farrell a précisé : « Nous n’écartons pas les joueurs basés en France. Tous ceux qui sont performants et qui peuvent nous aider seront considérés. » Andy Farrell dévoilera sa liste d'environ 37 joueurs le 8 mai. Cependant, les joueurs évoluant en Top 14 pourraient rejoindre la tournée plus tardivement, compte tenu du calendrier chargé du championnat français.

Négociations attendues avec les clubs français ?

Afin de disposer pleinement de ces joueurs dès le début de la tournée, Andy Farrell envisage d'entamer des discussions avec les clubs concernés. « Nous pourrions même avoir des conversations avec certains clubs là-bas, ils pourraient accepter de libérer leurs joueurs. Ces discussions seront continues », explique-t-il. Pour rappel, la finale du Top 14 est programmée le 28 juin.

Le programme de la tournée des Lions :



20 juin 2025 : contre l'Argentine l'Aviva Stadium, Dublin

28 juin 2025 : contre la Western Force au Optus Stadium, Perth

2 juillet 2025 : contre les Queensland Reds au Suncorp Stadium, Brisbane

5 juillet 2025 : contre les NSW Waratahs à l'Allianz Stadium, Sydney

9 juillet 2025 : contre les ACT Brumbies au GIO Stadium, Canberra

12 juillet 2025 : contre une sélection Australie & Nouvelle-Zélande au Adelaide Oval, Adélaïde

19 juillet 2025 : contre l'Australie (1er test) au Suncorp Stadium, Brisbane

22 juillet 2025 : contre une équipe First Nations & Pasifika XV au Marvel Stadium, Melbourne

26 juillet 2025 : contre l'Australie (2e test) au Melbourne Cricket Ground, Melbourne

2 août 2025 : contre l'Australie (3e test) à l'Accor Stadium, Sydney

Toutefois, ces négociations s'annoncent complexes, les clubs français pourraient exiger des compensations financières en cas de libération anticipée de leurs joueurs vedettes. Pour les clubs français, cette possibilité de libérer des joueurs clés pour une période prolongée représente un véritable casse-tête. Entre enjeux sportifs et économiques, l'absence de ces internationaux pourrait impacter leur préparation estivale.

En effet, ils ne pourront pas se reposer en juillet et pourraient donc manquer le début du prochain exercice. Sans parler des risques de blessures après une si longue saison. Quoi qu’il en soit, cette décision de Farrell ouvre clairement un nouveau chapitre dans les relations entre les Lions et le rugby français. Et ce, alors que le FFR discute déjà en vue de l'organisation d'un match entre le XV de France et les Lions en 2029.