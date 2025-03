XV de France. 40 ans après, ce match que personne n’attendait fait déjà frissonner les supporters... et se précise

Un choc que personne n’attendait. Quarante ans après leur dernier duel, les Lions britanniques et irlandais pourraient bientôt recroiser la route du XV de France.

Fans de rugby, préparez-vous : un choc historique se profile à l’horizon ! Selon The Telegraph et le Midi Olympique, les Lions britanniques et irlandais sont en discussions avancées pour affronter le XV de France. Une rencontre exceptionnelle qui marquerait les retrouvailles des deux équipes après 40 longues années d'attente.

Où et quand cette affiche de rêve ?

Cette confrontation inédite représenterait aussi un test énorme pour le XV de France, actuellement parmi les toutes meilleures équipes du monde. Face à une sélection réunissant la crème du rugby britannique et irlandais, les Bleus auraient là une opportunité unique de confirmer leur statut mondial.

Si les négociations avancent bien, aucun détail officiel sur la date ni le lieu de cette rencontre n’a encore filtré. Les spéculations vont bon train, mais une chose est certaine : une telle affiche remplirait sans problème un Stade de France ou un Twickenham plein à craquer. Marseille ou Bordeaux pourraient également accueillir ce choc. Il pourrait avoir lieu avant la tournée des Lions en Nouvelle-Zélande en 2029.

Ce que l'on sait en revanche, c'est que le deal concernerait également les XV de France féminin. Lequel joue actuellement le Tournoi des 6 Nations. En effet, les Lions disposent depuis janvier d'une équipe féminine. Laquelle partira pour la première fois en tournée en 2027 pour affronter les Black Ferns. Comme pour les hommes, le match pourrait avoir lieu avant le grand départ pour le pays au long nuage blanc.

Un rendez-vous inédit depuis 1989

La dernière confrontation entre les Lions et les Bleus remonte à 1989, une éternité dans l'univers du rugby. À l’époque, c’était une véritable bataille de titans, et ce potentiel retour sur la pelouse pourrait bien entrer directement dans les livres d'histoire.

Depuis lors, les Lions ont pris l’habitude de défier uniquement les géants de l’hémisphère sud (Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie). Mais face à l’engouement croissant pour le rugby, un duel face aux hommes de Fabien Galthié serait un événement XXL pour les supporters.

En attendant, le XV de France va participer à la Coupe du monde 2025 cet été en Nouvelle-Zélande. De son côté, l'équipe de France masculine vise un premier titre mondial en 2027 en Australie. En cas de couronnement, ce choc face aux Lions aurait encore plus de saveur. Même si on imagine que le groupe va beaucoup évoluer d'ici à 2029.