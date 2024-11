TRANSFERT. TOP 14. Ça bouge encore en Auvergne : Clermont sur la piste d’un ouvreur argentin de talent

Si Tomàs Albornoz n’est pas (encore) le plus connu des Pumas jouant sur le vieux continent, l’ouvreur de Trévise est en train de changer de statut, en cette année 2024.

Non ce n’est pas la nouvelle collection des soldes qui défile, mais plutôt les noms que l’ASM prospecte en vue de se trouver un ouvreur pour la saison prochaine. Mais qui sera l’élu ? Ross Byrne, George Ford, Harry Plummer, tous ont déjà été sondés sans trouver d’accord.



Dernièrement, la piste du Toulonnais Enzo Hervé semblait être la plus plausible. Mais l’ouvreur de 26 ans a-t-il les épaules d’un animateur de jeu de calibre international ? Poser la question, c’est probablement y répondre.

D’autant qu’il faudra remplacer un monument à Clermont, en la personne de Benjamin Urdapilleta à ce propos, l’ASM envisagerait de recruter un de ses compatriotes, d’après les informations de RugbyPrime.

TOP 14. Papy Urdapilleta, l'homme qui pouvait aider Clermont à terminer la saison en fanfare ?Son nom ? Tomàs Albornoz. S’il n’est pas (encore) le plus connu des Pumas jouant sur le vieux continent, l’ouvreur de Trévise est en train de changer de statut, en cette année 2024.

A 27 ans, le talentueux argentin est le nouveau titulaire du poste en sélection, après avoir mis sur le banc la star Santiago Carreras du le Rugby Championship. Il sort d’ailleurs d’une prestation remarquable face à l’Italie lors de laquelle il a inscrit 20 points.

Bref, un joueur qui, comme Domingo Miotti, pourrait encore prendre une autre stature en France. L’ASM l’a bien compris mais Albornoz est sous contrat jusqu’en 2026 en Vénétie…

TRANSFERT. Top 14. Après Kinghorn à Toulouse, un autre talent supérieur écossais se rapproche de la FranceIl faudrait ainsi non seulement convaincre l’ancien des Jaguares de quitter son club l’été prochain, mais aussi négocier avec Trévise au sujet du cassage de son contrat. Et ce afin d’éviter que le transfert ne coûte un bras à un club qui ne veut pas faire n’importe quoi. Si l’envie est là, ce transfuge n’est donc pas du tout certain d’aboutir un jour, pour l’heure…