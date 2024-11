TRANSFERT. Top 14. Après Kinghorn à Toulouse, un autre talent supérieur écossais se rapproche de la France

Le CV de Duhan Van der Merwe circulerait toujours en France. Si un accord était trouvé concernant ses prétentions salariales, il devrait débarquer en France l’été prochain.

Il est l’un des ailiers les plus remuants de la planète rugby. Quand il court, il arrache le sol, écarte ses adversaires avec ses gros bras comme on enlèverait une miette de pain sur la table, et plonge, de fait, souvent dans les en-buts adverses. En l’occurrence 28 fois en 43 sélections.

Lui ? En vous disant que ses petites mèches blondes font aussi craquer les écossaises, vous aurez peut-être reconnu Duhan Van der Merwe. Même si l’animal (1m93 pour 108kg) de Pretoria n’est pas un cœur à prendre, mesdames…

Par contre, il est un contrat à prendre. En fin de contrat en juin prochain, "Duhi" ne devrait pas prolonger avec Édimbourg, la faute à son salaire important et estimé à 30 000 euros par mois par PlanetRugby.

Ainsi, puisque la même source assure que l’ailier de 29 ans ne retournera pas dans son Afrique du Sud natale l’été prochain, en suivant les dires de sa mère, il y a fort à parier de Van der Merwe trouve un nouveau port d’attache en France.

A condition qu’un accord avec un club soit trouvé, évidemment, mais son CV circulerait toujours sur les tables des dirigeants du Top 14.

Et si certains évoquaient la piste rochelaise comme refermée le mois dernier, peut-être qu’avec quelques concessions, les deux partis pourraient trouver un compromis, tant Van der Merwe pourrait représenter un élément de choix pour remplacer les potentiels partants Raymond Rhule et Teddy Thomas.

Sinon quoi, Montpellier était également annoncé intéressé, le mois dernier. On sait que le MHR aime plus que quiconque les stars, et pour une fois, celle-ci arriverait encore dans une certaine force de l’âge. D’autant que l’ailier surpuissant connaît bien l’Hérault pour y être passé au début de sa carrière, entre 2016 et 2017.

Débarqué chez les Espoirs du club à l’époque, il avait connu une saison galère à cause de blessures à répétions, mais avait tout de même impressionné à chaque fois qu’il été apparu en pro (3 essais 4 apparitions et 220 minutes de jeu !) Peut-être aura-t-il l’envie, au fond de lui, de prendre sa revanche sur cette époque où il n’était pas encore le cheval blond que tout le monde redoute, sur son aile.