VIDÉO. Nouvelle défaite encourageante, l’Écosse cafouille contre des Springboks bienheureux

En Écosse, les Sud-Africains ont profité de nombreuses erreurs écossaises pour arracher sa première victoire de l’Autumn Nations Series 2024.

À Murrayfield, l’Écosse voulait confirmer sa bonne dynamique. Invaincu depuis le dernier Tournoi des VI Nations, cette confrontation dominicale face à l’Afrique du Sud souhaitait être synonyme d’exploit. Malheureusement pour les locaux, ce sont bien les Springboks qui s’imposent (15-32), ce dimanche 10 novembre.

En début de rencontre, les champions du monde ne se sont pas fait prier pour ouvrir le score. Avec une passe au pied lumineuse d’Handre Pollard, Makazole Mapimpi était envoyé sur orbite dès la 4ᵉ minute de jeu pour inscrire le premier essai du match. En face, les Écossais commençaient leur match par l’exclusion définitive de Scott Cummings pour une “prise crocodile” dans un ruck.

Par la suite, les Écossais ont patienté 20 minutes avant de revenir à égalité numérique, profitant de la botte de Finn Russell pour rattraper les Springboks. Cependant, quelques cafouillages des locaux ont profité aux champions du monde. À l’image de l’essai de Thomas du Toit à la demi-heure de jeu.

En fin de premier acte, les Écossais gâchaient deux précieuses munitions qui leur auraient permis de revenir à hauteur. Des fautes de main de Ben White et Huw Jones traduisaient l’approximation des locaux, alors que Makazole Mapimpi filait en Terre promise pour s’offrir un doublé (35ᵉ). Score à la mi-temps : 9-19.

L'Écosse gâche ses munitions

Au retour des vestiaires, les Écossais ont commencé à sérieusement prendre l’avantage dans le jeu. Si Finn Russell a utilisé sa botte pour se rapprocher le plus possible au score, ses coéquipiers ont enchaîné les gourmandises et les fautes de mains. À l’heure de jeu, les Britanniques comptaient de nombreuses actions chaudes, pour aucun essai.

Avec le score à leur avantage, les Sud-Africains multipliaient les fautes. Parfois perdus face à la belle énergie écossaise, Makazole Mapimpi a servi d’exemple en écopant d’un carton jaune à l’heure de jeu. Lors du money-time, les locaux n’ont pas été en mesure de créer l’exploit et pouvaient s’en mordre les doigts, au vu de ses nombreuses occasions gâchées. En fin de match, la botte de Handre Pollard et un ultime essai de Jasper Wiese ont fait le reste. Score final : 15-32.

Pour les prochaines échéances, les deux nations auront un programme varié. La semaine prochaine, les Springboks se rendront du côté de Twickenham, avant de conclure par un voyage à Cardiff à la fin du mois. De son côté, l’Écosse va accueillir le Portugal, le 16 novembre prochain, avant de conclure son année par la réception de l’Australie.

