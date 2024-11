RUGBY. France, Irlande, Nouvelle-Zélande, etc. Quelle dynamique pour les cadors avant les tests ?

Alors que la dernière Coupe du monde de rugby à XV a pris fin il y a plus d’un an, quelles nations connaissent la meilleure dynamique post-RWC 2023 ?

Il y a plus d’un an, les Springboks soulevaient leur quatrième Coupe du monde sur la pelouse du Stade de France. Aujourd’hui, la plupart des nations ont fait table rase et ont sérieusement entamé leur plan en vue du mondial 2027 en Australie. Après un an, quelle nation est partie sur les meilleures bases ?

XV de France. Avec Dupont et Ramos, Jalibert sur le banc : la compo probable pour affronter le Japon

L’Europe, entre chaud et froid

En Europe, l’Irlande domine les débats avec seulement deux défaites en l’espace d’un an. En effet, les hommes d’Andy Farrell ont échoué de peu face à l’Angleterre en mars avant de perdre cet été face aux Springboks. Sans trembler, ils ont remporté le dernier Tournoi des VI Nations et se sont affirmés comme la meilleure équipe du continent.

Derrière les Celtes, le XV de France fait bonne figure en comptant également seulement deux défaites (contre l’Argentine et l’Irlande). Cependant, le match nul concédé à l’Italie et la débâcle hivernale contre l'Irlande à Marseille viennent contraster l’addition.

XV de France. Tolérance zéro pour l’alcool : le nouveau plan de la FFR pour la tournée

L’Angleterre, elle, alterne le chaud et le froid depuis la fin de son mondial conclu à la 3ᵉ place. Victorieux de peu de l’Irlande, le pays de Galles et l’Italie lors du dernier Tournoi des VI Nations, elle s’est aussi inclinée à deux reprises contre les All Blacks cet été. Du côté des nations qui montrent une dynamique encourageante sur le Vieux continent, l’Écosse et l’Italie font bonne figure.

Pour les Écossais, le Tournoi des VI Nations a été particulièrement compliqué avec trois défaites en cinq matchs, mais ces derniers ont pu faire le plein de confiance après une tournée estivale réussie. Ils avaient notamment fait le tour des nations Tiers 2 du continent américain sur 4 rencontres différentes, toutes soldées par une victoire. Néanmoins, le niveau plus faible de ses opposants récents laisse place au doute sur leur réel niveau.

RUGBY. Après le fils d'un Wallaby, l'Italie réquisitionne le fiston d'un All Black champion du monde

Avec seulement 3 défaites sur la dernière année, la sélection italienne semble montrer un niveau bien au-dessus de ce dont elle a pu nous habituer ces dernières décennies. Ayant perdu d’une courte marge face à l’Angleterre (24-27), elle s’est aussi inclinée face aux Samoa (33-25) et à l’Irlande (36-0). Cependant, ses victoires face au Japon et l’Écosse, ainsi que son match nul face à la France, durant l’hiver donnent espoir.

Bête blessée, le pays de Galles n’a plus gagné un seul test-match officiel depuis le dernier mondial. Les hommes de Warren Gatland sont sur une terrible série de 8 défaites consécutives sur l’année 2024. Une victoire cet automne est donc particulièrement attendue.

RUGBY. De la 1ère à la 11ème place mondiale en cinq ans, que se passe-t-il au Pays de Galles ?

L’Afrique du Sud domine le globe

Dans l’hémisphère sud, l’hégémonie de l’Afrique du Sud est palpable. Vainqueur du dernier Rugby Championship, les Springboks ont perdu face à l’Irlande et l’Argentine cette année. Ils ont aussi eu l’occasion de gagner à deux reprises face aux All Blacks cet été. Malgré les nombreuses critiques populaires, les Sud-Africains confirment leur statut de meilleure nation mondiale.

Derrière eux, les Argentins connaissent une dynamique étrange. Seule équipe sudiste à avoir vaincu les Springboks cette année, elle a également perdu face à l’Australie et une équipe de France largement remaniée. Ainsi les Pumas paraissent capables du meilleur comme du pire et leur tournée d’automne est particulièrement attendue.

RUGBY. L'Argentine avec 11 ''Français'' du Top 14 pour défier le XV de France

Après un mandat de Ian Foster compliqué, celui de Scott Robertson ne commence pas de la meilleure des manières. Vainqueur dans la douleur à deux reprises face à l’Angleterre, ils ont ensuite perdu face à l’Argentine et l’Afrique du Sud, à deux reprises, lors du dernier Rugby Championship. De plus, ils étaient proches de s’incliner face à une faible formation australienne en septembre dernier.

En Australie, la panique est de mise. En plein naufrage, les Wallabies vont tenter de redresser la barre lors de leur passage en Europe. Bon dernier du Rugby Championship 2024, leur niveau inquiète à moins d’un an de la tournée des Lions britanniques et irlandais sur leur sol. Malgré quelques matchs intéressants cet été, les Gold and Green semblent loin de leur niveau d’il y a 10 ans.

RUGBY. L'Australie ou la triste mort d'un géant qui ne veut pas changer - Loin des Bleus, près du cœur #11

Au niveau du Pacifique, les Fidji se sont imposés comme la meilleure équipe derrière les habituels cadors. En écrasant la concurrence lors de la Pacific Nations Cup, ils se sont mis en pleine confiance pour cet Autumn Nations Series 2024. À l’inverse, le Japon inquiète. Les Cherry Blossom semblent régresser depuis plusieurs années et le retour d’Eddie Jones n’a pour l’instant que très peu d’effet.

VIDÉO. Surpuissants, les Fidji écrasent le Japon et remportent la Pacific Nations Cup