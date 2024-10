XV de France. Tolérance zéro pour l’alcool : le nouveau plan de la FFR pour la tournée

Dans son communiqué ce mardi, la FFR a annoncé le nouveau plan de performance pour le XV de France, applicable dès la Tournée d’Automne.

Le 29 août dernier, la Fédération Française de Rugby (FFR) a annoncé un plan inédit, visant à renforcer la performance des équipes de France tout en agissant fermement contre les comportements inappropriés hors des terrains. Ce plan, dévoilé en pleine préparation de la Tournée d’Automne, se veut aussi bien applicable aux 14 équipes nationales qu’aux clubs amateurs, et a été conçu pour redonner du sens éducatif et citoyen au sport. La Fédération mise ainsi sur l'exemplarité pour renforcer son projet axé sur des valeurs de respect, de cohésion, et d'engagement citoyen.

Un Plan Qui Prône l’Exemplarité

La FFR souhaite replacer les joueuses et joueurs de l’équipe de France en tant que modèles inspirants pour les jeunes et les amateurs de rugby. Les clubs sont désormais invités à s’engager dans des initiatives citoyennes et responsables.

Au programme : des actions pour sensibiliser sur la santé, mais aussi pour agir dans les quartiers prioritaires et les zones rurales, le tout avec une démarche éco-responsable. Le but est de faire de nos Bleus des ambassadeurs de valeurs sportives et humaines auprès des jeunes, avec des actions concrètes dans le quotidien.

La santé mentale

Au-delà de l’exemplarité, le plan vise à accompagner les athlètes sur le plan mental. Parmi les mesures, on trouve un programme anonymisé de suivi de santé mentale pour les joueurs et leur staff. Cet encadrement renforcé sera présent dans les APER (Académies de Préparation au Rugby Élite) et les centres de formation, avec un accent particulier sur la prévention des addictions.

Tolérance zéro

La Fédération entend bien encadrer les moments de vie collective. Fini les débordements : désormais, l’alcool est strictement interdit pour les joueurs et les staffs dans les lieux de performance et pour toutes les animations basées sur la consommation d’alcool. Les compagnes et compagnons des athlètes seront cependant invités ponctuellement, dans des lieux privatisés et sécurisés pour veiller à un climat propice à la cohésion sans dérapage.

Sanctions et Règlement Renforcé

Pour veiller au respect de ce nouveau cadre de vie, des sanctions plus strictes et transparentes sont instaurées, incluant un protocole de contrôles et la mise en place d’un règlement intérieur. En cas de manquement, la Fédération n’hésitera pas à indexer les primes de match et à réaliser ponctuellement des tests de consommation d’alcool et de stupéfiants.

Appliqué dès la Tournée d’Automne et les rencontres contre le Japon, la Nouvelle-Zélande et l’Argentine, ce plan entend propulser les équipes de France vers l’excellence sportive, sans négliger l’importance d’une conduite irréprochable. Selon la FFR, la réussite et l’excellence du rugby français reposent sur cette responsabilisation collective, nécessaire pour inspirer aussi bien les pros que les amateurs.