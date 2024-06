RUGBY. Après le fils d'un Wallaby, l'Italie réquisitionne le fiston d'un All Black champion du monde

Avec Matt Gallagher, fils du légendaire All Black John Gallagher, l'Italie de Gonzalo Quesada se lance dans une tournée estivale ambitieuse. 39 joueurs sélectionnés pour défier les Samoa, les Tonga et le Japon.

Au sortir d'un excellent 6 Nations terminé avec deux victoires au compteur et un nul face à la France sous la houlette de Gonzalo Quesada, l'Italie prépare activement sa tournée d'été 2024 avec une liste préliminaire de trente-neuf éléments. Parmi eux, huit nouveaux venus prêts à faire leurs preuves, dont l'arrière de Bath, Matt Gallagher.

Ce dernier, passé par le Munster et les Saracens, est éligible pour l'Angleterre, l'Irlande et la Nouvelle-Zélande mais aussi l'Italie grâce à sa mère. A 27 ans, il ajoute une nouvelle dimension internationale à l'équipe grâce à son héritage de champion du monde, son père étant John Gallagher, vainqueur de la Coupe du monde 1987 avec les All Blacks.

Une sélection qui n'est pas sans rappeler celle récente de Louis Lynagh, fils de la légende australienne. Comme lui, Gallagher a choisi de quitter l'Angleterre pour rejoindre l'Italie sous les couleurs de Trevise.

Une formation qui fournit pas moins de 20 des 39 joueurs retenus en vue des tests estivaux. Notez qu'on retrouve également pas moins de 7 joueurs évoluant en Top 14 comme les Lyonnais Ioane et Page-Relo, le Toulonnais Garbisi, le Toulousain Capuozzo ou le Clermontois Mey. Sans oublier Gianmarco Lucches, annoncé au RCT.

L'intégration de Matt Gallagher n'est pas la seule surprise de cette sélection. Muhamed Hasa, Giampietro Ribaldi, Loris Zarantonello et David Odiase font également partie des nouveaux convoqués, renforçant ainsi la profondeur de l'effectif. Le flanker d'Oyonnax, Odiase, se distingue particulièrement après avoir été l'un des piliers de l'équipe italienne des moins de 20 ans en 2023.

En plus des nouveaux venus, Giulio Marini rejoint enfin l'équipe après avoir manqué les Six Nations en raison d'une blessure. Il sera accompagné de Mey, Montemauri et Jacopo Trulla, ce dernier revenant après deux ans d'absence. Les Azzurri devront toutefois se passer des talents de Mori, Pani et Lamb, tous blessés.

Je suis convaincu que tous les membres du groupe profiteront du contexte pour développer notre caractère, renforcer notre identité d'équipe et améliorer notre rugby spécifiquement dans les domaines où nous savons que nous pouvons faire encore mieux.

Cette tournée promet d'être un test majeur pour les jeunes joueurs et les vétérans, offrant une opportunité précieuse de renforcer l'identité de l'équipe et d'affiner leur rugby. Les matchs contre les Samoa le 5 juillet à Apia, les Tonga le 12 juillet à Nuku'Alofa, et enfin le Japon le 21 juillet à Sapporo s'annoncent difficiles, surtout à l'extérieur. Mais Quesada est confiant dans le potentiel de son groupe. Les Transalpins espèrent tirer le meilleur parti de cette expérience pour revenir encore plus forts.

Voici la liste des 39 joueurs convoqués :

Piliers

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 53 sélections)

Danilo FISCHETTI (Zebre Parme, 41 sélections)

Muhamed HASA ( Zebre Parma

Marco RICCIONI (Saracens, 26 sélections)

Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 5 sélections)

Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 21 sélections)

Talonneurs

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 22 sélections)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 23 sélections)

Giampietro RIBALDI (Zebre Parma)

Loriz ZARANTONELLO (Castres)

Deuxièmes lignes

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 41 sélections)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 3 sélections)

Edoardo IACHIZZI (Benetton Rugby, 6 sélections)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 54 sélections)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parme, 7 sélections)

Troisièmes lignes

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 19 sélections)

Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 2 sélections)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 38 sélections)

Giulio MARINI (Mogliano Veneto Rugby)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 55 sélections)

David ODIASE (Oyonnax)

Ross VINTCENT (Exeter, 4 sélections)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 21 sélections)

Demis de mêlée

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby 8 sélections)

Martin PAGE-RELO (Lyon, 8 sélections)

Stephen VARNEY ( Gloucester , 29 sélections)

Ouvreurs

Paolo GARBISI (Toulon, 36 sélections)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 9 sélections)

Giovanni MONTEMAURI (Zebre Parma)

Centres

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 35 sélections)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 17 sélections)

François MEY (Clermont)

Marco ZANON (Benetton Rugby, 14 sélections)

Ailiers/arrières