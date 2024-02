RUGBY. 6 Nations. L'Italie en mutation : Allan s'éclipse, Lynagh débarque pour affronter le XV de France !

Avant d'affronter le XV de France, Tommaso Allan a demandé à prendre du repos. L'ailier des Harlequins Louis Lynagh est lui sélectionné pour la première fois.

TRANSFERT. Barré par Carbonel, Paolo Garbisi quitte le MHR avec effet immédiat pour ce cador du Top 14A un peu plus d'une semaine du match entre le XV de France et l'Italie, le rugby transalpin est en pleine ébullition. En marge du transfert de Paolo Garbisi de Montpellier à Toulon avec effet immédiat, on apprend ce jeudi que la Squadra va perdre un élément important pour la suite du Tournoi.

Il ne s'agit pas d'une blessure, mais d'une décision forte de la part de Tommaso Allan. Titulaire contre l'Angleterre, puis remplaçant face à l'Irlande, le 3/4 de l'USAP a décidé de faire une pause avec le rugby international.

"Ce fut une année très fatigante physiquement et mentalement. Être loin de ma famille pendant des mois n'a fait que rendre les choses plus difficiles", a-t-il déclaré, comme le rapporte Le Figaro.

Il n'a donc pas été retenu par le sélectionneur Gonzalo Quesada pour le match contre les Bleus, et pourrait ne pas participer à la suite du Tournoi des 6 Nations. Après la France, l'Italie recevra l'Écosse le 9 mars et ira au Pays de Galles le 16 mars.

"Tommaso est un excellent professionnel et, plus important encore, une personne d'une valeur incontestable. Les hommes, avant même les athlètes, sont au centre de nos évaluations et c'est pourquoi, après avoir discuté avec Tommaso et bien compris ses besoins, nous avons décidé avec lui d'une période de repos supplémentaire", a déclaré l'entraîneur italien.

Un choix qui fait notamment écho à celui de l'ouvreur de l'Angleterre Owen Farrell, qui a, lui aussi, choisi de mettre entre parenthèse sa carrière au plus haut niveau pour se concentrer sur son bien-être et celui de sa famille.

En parallèle, l'Italie accueille un renfort intéressant non seulement pour la compétition mais aussi pour les années à venir. A peine signé par Trésive à partir de juillet 2024, l'ailier des Harlequins Louis Lynagh est sélectionné par Quesada. Le fils du légendaire ouvreur australien des Wallabies, Michael, également passé par le Benetton Rugby, pourrait très bien être aligné face aux Tricolores le 25 février à Lille.