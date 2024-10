XV de France. Avec Dupont et Ramos, Jalibert sur le banc : la compo probable pour affronter le Japon

Après avoir annoncé la liste des 42, Fabien Galthié va tester ses joueurs à l’entrainement avant de faire des choix pour défier le Japon le 9 novembre.

Les Bleus sont de retour, prêts à affronter le Japon pour le premier test de la tournée d’automne, le 9 novembre. Une rencontre attendue, après un été (très) mouvementé. Si Fabien Galthié et son staff n’ont pas encore officiellement dévoilé la compo, on commence à avoir une bonne idée des forces en présence. Voici ce à quoi pourrait ressembler le XV de départ des Bleus pour cette confrontation.

Première ligne : solide et expérimentée

On garde du lourd avec Reda Wardi en pilier gauche, le surpuissant Uini Atonio à droite, et au talon, l’homme qui ne s’arrête jamais, Peato Mauvaka. La première ligne, c’est du costaud, du solide, du classique. Les Rochelais Wardi et Atonio devraient faire trembler la mêlée japonaise. Quant à Mauvaka, il continue sur la lancée de sa Coupe du Monde, où il a été monumental. Cyril Baille est forfait et non retenu dans la liste, Julien Marchand manquera le premier match sur blessure.

Une deuxième ligne lourde et mobile

Pour la deuxième ligne, on va probablement retrouver le duo toulousain Thibaud Flament et Emmanuel Meafou. Flament, c’est la machine à répéter les efforts, le joueur qui court partout tout en étant dominant en touche. À ses côtés, le colosse Meafou, 2 sélections seulement, va amener toute sa densité physique. Clairement la meilleure 2e ligne possible.

Troisième ligne : Cros, Ollivon, Alldritt

Certainement les postes les plus fournis de la liste. On peut imaginer que François Cros, plaqueur infatigable sera là, Charles Ollivon apportera sa vitesse et soulagera Flament en touche, et bien sûr Grégory Alldritt en gros porteur de balle. Bref, du classique qui fonctionne. Derrière, Jelonch et Boudehent resteront à l’affût.

XV de France : Nouchi et Gazzotti, les jeunes loups en route vers Marcoussis

Charnière 100% toulousaine

Évidemment, on retrouvera notre Antoine Dupont national au poste de demi de mêlée. Il fera son grand retour en Bleu depuis la Coupe du Monde 2023. À ses côtés, Thomas Ramos devrait de nouveau être préféré à Matthieu Jalibert à l’ouverture. Il avait plutôt bien terminé le Tournoi des Six Nations 2024 à ce poste et on sait que le sélectionneur aime la continuité.

Trois-quarts : jeunesse et expérience

Sur les ailes, comment ne pas choisir la paire bordelaise ? Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud sont insolents de réussite avec l’UBB en ce début de saison. Avec neuf essais à eux deux et le plus grand nombre de passes décisives pour Penaud (6), il y a peu de doute sur leur présence contre le Japon. De plus, Gabin Villière et Mathis Lebel semblent avoir une petite longueur de retard.

Au centre, l’éternel Gaël Fickou sera encore là pour tenir la barraque. Les absences de Moefana et Depoortère laissent une place vide, qui devrait se jouer entre Danty et Frisch. Encore une fois, place à la continuité avec le Rochelais, habitué du système de Fabien Galthié.

À l’arrière, c’est une petite surprise avec l’appel de Romain Buros. Il pourrait honorer sa première titularisation avec les Bleus, profitant de l’absence de Ramos qui sera replacé à l’ouverture. Buros sera précieux sous les ballons hauts et profitera de ses automatismes avec ses partenaires bordelais sur les ailes.