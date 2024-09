VIDÉO. Surpuissants, les Fidji écrasent le Japon et remportent la Pacific Nations Cup

Ce samedi 21 septembre, les Fidji ont battu largement le Japon pour remporter la toute première édition du nouveau format de la Pacific Nations Cup.

C’est une nouvelle consécration. Les Fidji viennent de remporter l’édition 2024 de la Pacific Nations Cup en battant le Japon sur le sol nippon (41-17) en finale de la compétition. C’est un sacre historique, puisque la version mise en place cette année de la compétition a été créée pour développer les nations de Tiers 2 de la région. Ainsi, les Fidji confirment leur statut de cador parmi les “petits” du Pacifique.

Fidji - Japon, un match en deux temps

Lors de la rencontre, les Fidjiens ont eu les locaux à l’usure. À la mi-temps, les deux formations se quittaient sur le score de 10 à 10. Les Japonais ont ouvert le bal avec un essai de Dylan Riley à la 20ᵉ minute. Ensuite, les Mélanésiens les ont rejoints grâce à une arrivée en Terre promise de Vuate Karawalevu, peu après la demi-heure de jeu.

De retour des vestiaires, les Japonais ont réalisé pas moins de sept changements entre la 44ᵉ et la 54ᵉ minute de jeu. Cependant, ce coaching massif a montré l’écart entre les bancs des deux formations. Capables d’enchaîner les efforts, les Fidjiens ont alors déroulé et ont profité pour injecter du sang frais.

Ainsi, Ponipate Loganimasi lance l’assaut final vers l’heure de jeu avec son premier essai. Ensuite, Albert Tuisue marque un essai tout en puissance à la 67ᵉ minute de jeu. Dans la foulée, Vuate Karawalevu (70ᵉ) et Ponipate Loganimasi (75ᵉ) y vont de leur doublé respectif.

Complètement dépassés par les évènements et au rupteur, les Japonais parviennent cependant à marquer un second essai. Lancé dans l’intervalle, Malo Tuitama parcourt plus de 40 mètres ballon en main pour aller aplatir dans l’en-but, non sans souffrir de quelques crampes.

Une Pacific Nations Cup toute neuve

En remportant cette finale, les Fidji s’adjugent un 7ᵉ titre en Pacific Nations Cup dans leur histoire. Derrière eux, les États-Unis et les Samoas se sont affrontés dans un match pour compléter le podium. Victorieux (18-13), les Océaniens se sont imposés grâce à un essai à la 77ᵉ minute de Melani Nanai, joueur des Crusaders. Enfin, la semaine passée, les Tonga avaient dominé facilement le Canada (30-17) pour éviter la dernière place.

Cet été, la Pacific Nations Cup permettait aux sélections en lice de s’habituer au nouveau format de la compétition, incluant désormais les USA et le Canada. L’année prochaine, la compétition fera office de tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2027, en Australie. Déjà qualifiés, les Fidji et le Japon ne sont pas concernés par ce processus. En dehors de ces deux formations, seule l’équipe qui finira dernière de l’édition 2025 ne sera pas qualifiée d’office pour le prochain mondial.

