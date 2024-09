RUGBY. Décédé mystérieusement en plein entraînement à 23 ans, ses proches témoignent

Au Japon, un jeune joueur Coréen venu effectuer un stage d’été en août est décédé durant un entraînement. Il s’appelait Kim Jae-wan.

C’est une histoire malheureuse que l’on aimerait ne jamais voir liée au plaisir du sport. Le 20 août dernier, le joueur sud-coréen Kim Jae-wan décède en plein entraînement, dans la préfecture d'Ibaraki au Japon. Il était âgé de seulement 23 ans et effectuait un stage d’été à l’étranger avec son équipe. Alors que le mercure dépassait les 30 degrés Celsius, il s’est effondré pour ne plus jamais se relever.

Un décès qui interroge

Élève suivant un cursus spécialisé pour les athlètes dans la prestigieuse Korea University, première faculté de Corée du Sud, il jouait au rugby depuis plusieurs années. Si l’enquête semble indiquer que Kim Jae-wan est mort à la suite d’une sévère déshydratation, les conditions précises autour de sa mort restent floues.

🇰🇷 Article sur le malheureux Kim Jae Wan (Korea Univ., 23 ans) qui est décédé le 19 août (déshydratation) lors d'un entraînement sur le terrain dans la préfecture d'Ibaraki (Japon). Selon les parents de Kim, le corps a été incinéré au Japon sans autopsie. https://t.co/gmG5bxqjpk pic.twitter.com/Ny380HcWxR September 21, 2024

Selon des éléments d’enquête révélés par KU News, au début du mois, de nombreux éléments ne coïncident pas d’une version à l'autre. Notamment, l’heure exacte à laquelle le joueur se serait effondré et les conditions météorologiques varient selon les témoins. L’intégralité des encadrants de l’équipe de rugby de la Korea University ont été suspendus, en attente d’une démission de leur part.

Au cœur de cette affaire, les encadrants sont suspectés d’avoir ignoré le malaise du jeune joueur. Ces derniers l’auraient possiblement laissé inanimé sur le sol durant de longues minutes avant de lui venir en aide. Dans les documents d’enquête, ils assurent qu’il ne faisait que “30 à 32 degrés” et que Kim Jae-wan s’est effondré vers 10 h 55 alors qu’il effectuait une pause. Des dires en désaccord avec ceux venant des coéquipiers du joueur. Certains affirment que les températures étaient plus hautes et que leur ami était inanimé au sol depuis déjà “20 à 30 minutes”.

Une passion inimaginable pour le rugby

Ce vendredi, KU News a réalisé un papier en hommage au joueur, baptisé “Le défunt Kim Jae-Wan laisse sa sueur brûlante sur le terrain”. Dans celui-ci, des proches et les parents du joueur témoignent pour dresser le portrait du défunt, un fervent passionné de rugby. Ainsi, le troisième ligne aurait d’abord joué au football, mais sa mère se serait opposé à ce qu’il pratique du sport intensément. Mais un jour, un ami de Kim Jae-Wan lui aurait proposé de venir s’essayer au rugby.

Finalement, la mère du jeune homme l’autorise à se dédier totalement à sa nouvelle passion. “Il était le garçon le plus heureux du monde quand il faisait du sport”, avoue-t-elle. Sur le point de rentrer au lycée, Kim Jae-Wan choisit son établissement par rapport au rugby, afin d’y exceller le plus rapidement possible. “Jae-Wan était un joueur qui travaillait dur à chaque instant, sans être jamais frustré.[...] Il était grand, athlétique et c’était toujours le plus enthousiaste sur le terrain. Il est devenu le cœur de l’équipe du lycée, en attaque et en défense”, confie son ami de longue date Kim Jae-young.

Tous les deux passionnés de rugby, il décide ensuite d'intégrer la Korea University afin de postuler pour leur équipe de rugby, réputée au pays. Auparavant, cette dernière a vu passer bon nombre de joueurs de l’équipe nationale sud-coréenne. Ainsi, les deux amis se donnent les moyens de leurs ambitions. Dans un cahier, Kim Jae-Wan note même les différents exercices réalisés à l’entraînement et les axes d’améliorations sur lesquels il doit travailler.

“Je ferai de mon mieux.”

Cependant, l’aventure du numéro 8 va devenir plus compliquée à la Korea University. Rapidement, le joueur se rend compte qu’il n’a pas le niveau pour être parmi les meilleurs. Un jour, le coach donne sa chance à Kim Jae-Wan en tant que titulaire contre une équipe de première division coréenne. Il rate deux passes et fait un mauvais match avant d'être sorti prématurément. Plus jamais aligné dans le XV de départ, il finit par ne même plus apparaître en tant que remplaçant. Face à ses limites, le joueur décide d’arrêter le rugby, il y a quelques semaines.

Kim Jae-Wan (numéro 8 rouge, à gauche) au contest dans un ruck, lors de son unique titularisation avec Korea University, le 27 avril 2024. (© Korea Rugby Union)

Conscient de la passion que le jeune homme a pour le rugby, ses proches l’encouragent à continuer. De plus, son équipe réalise un stage d’été au Japon, une occasion unique dans une vie étudiante. Par conséquent, le père du jeune joueur le pousse à continuer et à aller de l’autre côté de la mer. “Je voulais que mon fils s'amuse, même s'il n'était pas le meilleur. Plutôt que d'essayer de figurer dans le XV de départ, je l'ai incité à profiter de ses années d'université et des entraînements avec ses coéquipiers”, confie-t-il pour KU News.

Avant de partir avec son équipe au Japon, Kim Jae-Wan continuait à rêver. Il observait les meilleurs joueurs de l’équipe et inscrivait tout dans son carnet. Sa dernière note date du 14 août. Avant de quitter le pays, le jeune troisième ligne avait promis à ses parents : “Je ferai de mon mieux.” Aujourd’hui, son carnet de notes l’attend en Corée. Ses proches aussi.

