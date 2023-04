''Rugby : mourir fait partie du jeu'', le livre bouleversant de Philippe Chauvin, papa endeuillé

À l'occasion de la sortie de son livre, le père de Nicolas Chauvin, jeune du Stade Français décédé suite à un choc sur un terrain de rugby, s'est livré auprès d'Eurosport.

Une rancœur vis-à-vis des instances directrices du rugby en France

En décembre 2018, le jeune Nicolas Chauvin, qui jouait au Stade Français, avait perdu la vie suite à un choc dangereux, lui arrachant une vertèbre cérébrale. Cette année, son papa lui a rendu hommage en écrivant : "Rugby : mourir fait partie du jeu". Pour Europsort, ce dernier s'est alors livré et n'a pas caché son énervement au sujet des mesures qui n'ont pas été prises selon lui : "Très naïvement, après, je me suis adressé à la Fédération française de rugby (FFR), puis au ministère des Sports, et je me suis vite aperçu qu'on n'avait pas très envie de me répondre parce que c'était un événement qui, finalement, ne les intéressaient plus. : Cette absence de réponses laisse sous-entendre que +Oui, et alors ? C'est la vie. Ce n'est pas ce qu'on avait entendu lorsque Nicolas est mort (en décembre 2018). Il y a eu quand même pléthore de témoignages, de grandes déclarations, d'émotion, qui laissaient entendre que finalement, c'était inacceptable, que cela ne devait pas se reproduire et qu'on ferait le maximum pour changer les choses. Mais, en fait, quand je suis "passé à la caisse", de tout ce qui avait été dit et fait, il n'en est pas ressorti pas grand-chose."

De plus, Philippe Chauvin n'hésita pas à attaquer ouvertement la FFR : "Beaucoup de gesticulations, beaucoup de "mesurettes" qui visent à donner le change et qui sont très bien présentées par la FFR, qui est remarquable en termes de communication. Sur ce point, on touche au professionnalisme. En revanche, sur la gestion de la crise et celle des dangers mortels, là, on est au niveau amateur le plus bas." Des mots forts certes, mais compréhensibles de la part d'un papa qui a perdu son fils sur un terrain de rugby.

"Un rugby perfectible"

Bien que les règles du rugby évoluent chaque année, et que la santé des joueurs est de plus en plus mis sur le devant de la scène, des aspects du jeu restent encore en zone d'ombre. Selon Philippe Chauvin, le rugby a besoin de plus de sécurité : " Je ne veux pas qu'on en change les règles. Elles sont certainement perfectibles. Le rugby est un sport assez complexe, avec beaucoup de règles. La fuite en avant serait de rajouter de la complexité à ce qu'on a déjà (...). Déjà, il faudrait respecter les règles, primo, soit ne pas plaquer au-dessus de la limite des épaules, ce qui éviterait d'arracher la tête de son voisin. Et secundo, garder à l'esprit que la règle 9 alinéa 11 (édictée par World Rugby, la Fédération internationale) dit qu'on ne doit rien intenter qui soit dangereux ou imprudent pour l'adversaire. C'est dans le règlement. Donc si c'est méconnu, si on a tendance à l'oublier, je demande maintenant à ce qu'on recopie sur les licences cette phrase."

Il est vrai que le rugby est perçu comme un sport violent, un sport de combat entre deux équipes qui ne se feront pas de cadeaux. Néanmoins, le respect de l'adversaire et du jeu passe avant tout par une parfaite maîtrise de soi : "On a quand même cette dérive au rugby qui conduit dans la pratique à vouloir détruire l'adversaire, à vouloir le blesser, à le sortir du jeu. Alors maintenant, je vais utiliser un terme très simple : ce sont des tricheurs. (...) Là où les gens devraient réagir maintenant, c'est quand ils voient des gestes qui sont de véritables attentats, à retardement ou même dans l'action, qui visent à blesser l'autre. Est-ce que vous avez envie de gagner comme ça sérieusement ? Est-ce que c'est ça le sport ?"

Rugby. Champions Cup. Les compositions de la demi-finale Stade Rochelais / Exeter