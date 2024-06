AMATEUR. L’impensable série de ce club meurtri et finalement champion de France 2024

Ainsi, ce dimanche, vous avez peut-être pu suivre les parcours sublimes de Grenade et de Montmélian, tombeurs de Lourdes et des 4 Cantons (entente du haut agenais) sans flancher, pour atteindre la finale de Fed 2. Ou encore de Saverdun et Servian/Boujan, ayant assumé leur statut de favoris au titre depuis des mois en venant à bout de Villeneuve-sur-Lot et Vergt, en demi-finale du championnat de France de Fédérale 3.