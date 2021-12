RUGBY. Dès janvier, les Fédérations pourront adapter les règles au niveau amateur

Dès janvier 2022, les fédérations membres de World Rugby pourront mettre en place les ajustements de ce programme, afin de protéger la santé des joueurs.

Déjà impacté par de nouvelles règles de sécurité, le rugby amateur français pourrait voir de nouveaux ajustements, bien plus importants, s'ajouter à cette liste. En effet, World Rugby a publié hier soir son nouveau programme, du nom de "Game on Global" : ce dernier a pour but de faciliter l'accessibilité au rugby, tout en conservant la santé des joueurs au cœur du projet amateur. Pour ce faire, et en accord avec toutes les fédérations membres (dont la FFR bien entendu), World Rugby propose donc plusieurs variantes facultatives aux règles de notre sport. Vous pouvez par ailleurs découvrir en détail ce programme juste ici.

Nous avons donc bien compris que ces nouvelles mesures sont mises en place pour protéger l'intégrité des joueurs sur la pelouse : mais concrètement, de quoi s'agit-il ? Tout d'abord, on y retrouve la fameuse règle du plaquage au niveau de la taille, déjà introduite dans le rugby amateur français et sud-africain. Une mesure qui porte vraisemblablement ses fruits, puisque World Rugby veut désormais l'appliquer à tous. On y trouve également la possibilité de mettre en place des groupes de jeu, établis en fonction du poids de chacun, afin d'éviter de trop grosses différences de gabarit. Si cela se fait déjà dans certains pays comme en Nouvelle-Zélande, cette mesure permettrait de "conserver" les joueurs amateurs sur le long terme. Enfin, ce programme contient également l'opportunité pour les fédérations de réduire le nombre de joueurs sur le terrain, ainsi que le temps de jeu (qui devra être de 40 minutes minimum).

Nouvelles règles chez les amateurs, Didier Retière répond aux mécontentsWorld Rugby rappelle bien que ces variantes ne sont pas obligatoires, et que chaque fédération pourra choisir de les appliquer, ou non. Ces règles feront l'objet d'une étude et d'un suivi centralisé, afin d'en observer les effets, qu'ils soient négatifs ou positifs. Toujours est-il que si la FFR décide d'appliquer une ou plusieurs de ces règles, les réactions des joueurs amateurs pourraient être variées, d'autant plus que certains expriment déjà leur mécontentement concernant les nouvelles règles du plaquage.