Rugby. Amateur. Je vais affronter un international samoan au nom mondialement connu, ça promet !

Ce week-end se déroulera les demi-finales de la régionale 1, Tarascon affrontera Trèbes. Mais dans cette dernière équipe, un nom connu du grand public en ressort.

Comme vous le savez peut-être, vos rédacteurs du rugbynistère jouent, eux aussi, au rugby, dans leur club respectif. De mon côté, je pratique mon sport favori dans l'Ariège du côté de Tarascon. Et dimanche 23 avril, sur le terrain de Larroques d'Olbes, je vais disputer la demi-finale d'Occitanie en régionale 1, face à un ancien international samoan. Invaincu durant près de treize matchs, l'US Tarascon est sortie premier de la poule 1 et est élue meilleures formations d'Occitanie. Un huitième de final vite expédié face aux Tarnais de Montredon-Labessonié (15-9), et voilà l'UST maître de son destin pour ce quart de finale synonyme de montée en Fédérale 3. Pour cette rencontre délocalisée, les Ariégeois affrontent Maubourguet (3ᵉ de la poule 3). Sous le soleil de L'Isle-en-Dodon, le combat fut rude, mais nous l'emportons 22-20 et Tarascon retrouve les fédéraux vingt-six ans après.

De son côté, le Racing club de Trèbes, sort lui aussi premier de sa poule (2). Depuis le mois de février, ils enchainent les victoires et remportent leur huitième de finale, face au Rugby club de Plages D'Orb (19-8). La victoire en quart de finale ne se fait pas attendre face à l'Entente Fleury Salles Coursan (20-12). Mais le RCT possède un atout, un facteur X. Mesurant 1 mètre 98, son nom ne vous est pas inconnu, Vavae Tuilagi est le numéro 8 du club de régionale 1. Ancien joueur de Narbonne et de Carcassonne, il a aussi participé à la coupe du monde 2015 en Angleterre. À maintenant 34 ans, le frère d'Henry, légende de l'USAP, n'a plus rien à prouver et ce week-end, il viendra défier les montagnes de l'Ariège. Dans les vestiaires de Tarascon se mêle admiration et excitation avant d'affronter un joueur d'une telle envergure.