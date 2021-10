AMATEUR. Incompréhension totale autour du match Gien - Vierzon, maintenu malgré de nombreux cas de Covid

Dans le Centre-Val de Loire, l'un des chocs de la poule de brassage permettant d'accéder au championnat Honneur doit se jouer dimanche, malgré 11 cas de Covid.

C'est à l’issue d'une phase de brassage censée se terminer très prochainement que les trois premiers des deux poules (PH et Honneur) du Centre-Val de Loire seront qualifiés pour le championnat Honneur. À ce titre et au vu de l'importance de la rencontre, le comité - soutenu par la fédération - aurait décidé de reporter à ce dimanche 31 octobre la rencontre entre Gien (Loiret) et Vierzon (Cher), initialement prévue le week-end dernier. La raison du report ? La présence d'un cluster au sein du SA Vierzon rugby, qui aurait décelé la présence de 5 cas de Covid entre ses murs (3 joueurs + l'entraîneur et le président).

Est-ce bien judicieux, alors que les deux équipes seront amputées de nombreux joueurs par les vacances scolaires et alors que Vierzon compterait aux dernières nouvelles 11 cas positifs dans ses rangs selon nos informations ? Probablement que non. Et si l'Agence Régionale de la Santé a donné un avis favorable à la tenue de la rencontre et que la Ligue s'est engagée à venir sur place pour s'assurer que le contrôle « pass sanitaire » se passe correctement, du côté du président de Gien, Stéphane Raimbault, on s'interroge, via une lettre transmise au comité :

J'exprime mon inquiétude sur le risque que l’on me demande de prendre à rejouer un match contre une équipe qui présente des cas de Covid, au sein de son équipe et de ses dirigeants, en pleine phase croissante. (...) Comment peut-on prendre le risque de faire se déplacer le cluster du club de Vierzon vers le club Gien ? Il faut savoir que depuis le week-end, trois nouveaux cas sont venus compléter les cinq premiers cas. Cela veut dire que le nombre de contaminations COVID au sein du club de Vierzon est en phase croissante. -

Plus tard, ce dernier n'oublie pas de rappeler que même avec un schéma vaccinal complet, une personne peut être porteuse du virus ; chose confirmée par l'ARS. Pour encadrer tout ça, une source proche du dossier nous confiait que la gendarmerie serait également présente pour assurer le contrôle des "pass" sanitaires de tout le groupe des visiteurs dès leur départ de Vierzon, en bus. Alors la rencontre aura-t-elle finalement lieu ? Les évènements se dérouleront-ils sans accrocs ? Réponse dans les prochains jours...