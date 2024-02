AMATEUR. Du Supersevens à la 8ème division, en attendant peut-être le Top 14 : l'histoire folle de JM Stewart

John Martin Stewart, flanker sud-africain/australien de 23 ans, s'amuse en ce moment avec la réserve de Bidart, en Régionale 1. En attendant une mise à l'essai d'un club professionnel.

Depuis deux bons mois, les adversaires de la réserve du Bidart Union Club, pensionnaire de Régionale 1, le voient coller des timbres à tout-va et traverser le terrain "en long, en large et en travers". Auteur de 9 essais en 5 matchs sans aucunement forcer et tout en étant éminemment collectif selon les dires de ceux qui le côtoient, John Martin Stewart fait l’unanimité, sur la côte basque.

AMATEUR. Mais au fait, c’est quoi cette équipe des ''Euskarians'', qui n’avait plus affronté une nation depuis 2015 ?Même si la présence d’un tel phénomène surprend toujours dans les rangs bidatars, pourtant habitués à voir d'anciens pros passer chez eux en attendant de trouver un contrat, comme Josh Furno, Leroy Houston ou encore Francis Saili, juste avant de s’engager au Racing 92 en 2022.

AMATEUR. VIDEO. Frère en Top 14, appuis de fou et mélange de Libbok et Arendse, voici Curtis Jonas

Il faut dire qu’avec ses 1m87 sous la toise et 105kg de barbaque sud-africaine bien maturée, le flanker de 23 ans n’a rien à faire là. Lui qui a d’ailleurs disputé le dernier SuperSevens avec La Rochelle, joué dans l’excellent championnat semi-pro qu’est le Shute Shield (où il a croisé la route d’un certain Nick Champion de Crespigny), en Australie, ou encore remporté la Bundesliga avec le RFC 1880, l’élite allemande de ce jeu.

Problème administratif, Academy et Kwagga Smith

Mais alors, que fout bien un tel athlète en 8ème division française cette saison et surtout, pourquoi n’évolue-t-il qu’en réserve ? La réponse demeure administrative, pour l’heure… "John était sous contrat avec La Rochelle pour le SuperSevens, jusqu’à fin octobre. Jusqu'au bout, il a espéré être gardé, mais ce ne fut pas le cas", nous explique le président de Bidart, Jean-Alexandre Barrère. Débarqué en France pour tenter l’opportunité unique de l’In Extenso, Stewart se retrouve donc une main devant et une main derrière, et n’a d’autre choix que de redescendre toute la côte Atlantique et de filer à Biarritz le lendemain, là où un membre de sa famille vit.





Et Bidart, alors ? "Il espérait trouver contrat de joker médical ou plus, poursuit le président du BUC. Mais le timing était un peu compliqué, surtout qu'il n'est pas JIFF et qu’il est trop vieux pour jouer en Espoirs. Ayant des amis en commun avec sa famille de Biarritz (les deux villes sont distantes de 6,5km), on nous a présenté pour que John Martin puisse tout de même se défouler, c’est comme ça que cela s’est fait."

AMATEUR. Meilleur promu de France et plus mauvaise attaque de la poule : l’incroyable statistique de Castelnau-MagnoacSauf que dans la foulée, la période de mutation étant passée, la commission de la FFR refuse la demande de licence pour le garçon né en Afrique du Sud, mais qui a grandi essentiellement en Australie. "Vous auriez dû anticiper la mutation", nous a-t-on rétorqué. "On a fait appel, mais notre demande a tout de même été refusée."

JM Stewart sous les couleurs de Bidart



Forcément et même si le principal intéressé assure "être reconnaissant et prendre du plaisir avec ses nouveaux coéquipiers qui l’ont accueilli pour un membre de leur famille", John Martin Stewart survole les débats, la réserve de Bidart ne perd plus un match (et colle même 50 pions de moyenne à tous ses adversaires). Mais la situation reste frustrante pour un garçon qui semble avoir, de prime abord, les moyens pour aller toquer à la porte d’équipes professionnelles.

On a eu souvent des joueurs qui avaient connu un autre niveau du fait de notre rapprochement avec le BO, mais c'est la première fois que je vois quelqu'un comme lui qui ne force pas le jeu, qui ne veut pas tout prendre à son compte pensant qu'il va traverser le terrain. Il est très collectif et hausse clairement le niveau de jeu. Et d'ailleurs, du coup, il traverse le terrain tous les week-ends.

St-Jean-de-Luz, Biarritz, Dax, voire Pau ou l’Aviron Bayonnais, pour ne citer que des équipes du cru ? Pour du Top 14, sa situation ne jouera probablement pas en sa faveur, pour l’heure. Mais pour le reste, si son CV venait à circuler sur la table des bonnes personnes, nul doute que plus d’un club de ProD2 ou de Nationale 1 ne cracherait pas sur son profil de plaqueur/gratteur, mais également sur sa physicalité, sa mobilité et sa capacité à porter de ballon.



"Il mérite vraiment de faire un essai quelque part. Outre ses qualités athlétiques et son très bon QI rugby, il a surtout des qualités humaines indiscutables. J'appelle donc tous les présidents de club d’un certain niveau à le prendre à l'essai."

De grosses ambitions

Stewart, joueur physique aux faux airs de Fraser McReight (ou Heinrich Brussow/Chris Cloete, c’est selon) avec son casque blanc vissé sur la tête, ne perd d’ailleurs pas ses objectifs de vue. Il garde la forme en s’entraînant 7 fois par semaine entre la Biarritz Olympique Academy et Bidart, poursuit ses études de commerce à distance dans le même temps et ambitionne toujours de jouer au plus haut niveau dans l’Hexagone :

COUPE DU MONDE. Kwagga Smith, ce petit zèbre des plaines qui rugissait comme un lion"Je souhaite continuer ici et je me vois bien performer dans un championnat comme la proD2. Même si mon rêve serait d’enquiller sur du Top 14 ensuite", explique celui dont les modèles se nomment Bakkies Botha et désormais Kwagga Smith. "En même temps, je n’exclus pas le fait d’éventuellement retourner en Australie pour retrouver ma famille et qui sait, pouvoir un jour devenir un Wallaby." Après tout, qui a dit que le terme "OVNI" n’était réservé qu’aux Français ?