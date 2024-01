AMATEUR. VIDEO. Frère en Top 14, appuis de fou et mélange de Libbok et Arendse, voici Curtis Jonas

Curtis Jonas n'a pas eu un parcours aussi tracé que celui que son frère Joe. Pourtant, le joueur de Rumilly possède les mêmes qualités que le frangin du BO, si ce n'est plus...

C’est à Swellendam, petite ville du Cap-Occidental située à 220km à l'est du cap et qui jouxte l’écrin constitué par la réserve naturelle de Marloth, qu’ils ont appris ces fameux "dancing feet". Durant des heures et des heures à mater les highlights d’Israël Dagg, faire du un contre un dans le jardin familial, mais aussi du touch à l’école, "un jeu très répandu en Afrique du Sud et qui développe beaucoup les skills." Ces Jonas brothers là n’ont pourtant pas la musique dans la peau, au contraire du rugby. Et si vous connaissez tous désormais le talent exceptionnel de Joe Jonas, pisté de près par Toulouse et qui s’est d’ailleurs engagé en Top 14 à compter de juillet 2024, sachez que son frère Curtis est sa copie conforme.

Top 14. Moi, Joe Jonas, 20 ans à peine et nouvelle pile électrique du Biarritz OlympiqueDe 4 ans son aîné, quelques centimètres et une poignée de kilos en moins, il est vrai (1m71 pour 80kg contre 1m75 et 90kg pour Joe), il est une véritable dynamite sur le terrain, au feu dans les jambes et à l'âme d'un mec qui pue le rugby. Probablement encore plus explosif que son frangin sur les premiers appuis, doté d’un jeu de jambes et d’une technique individuelle certainement supérieure à celle de 9 joueurs sur 10 en Top 14, celui qui fut formé aux côtés de garçons comme James Hall et Tristan Tedder - et régulièrement opposé à Jeremy Ward ou JT Jackson - dispose de highlights dignes des meilleurs "hotsteppers" de la planète.

VIDEO. Top 14. Joe Jonas (BO) aspire l'âme de Le Bail et Hastoy avec ses appuis diaboliques !À l’inverse des gars précédemment cités, lui n’évolue néanmoins pas dans les élites françaises, mais simplement… en Nationale 2, du côté de Rumilly, actuellement 3ᵉ de sa poule. Simple manque de talent ou de niveau ? La raison est beaucoup plus complexe que ça et trouve racine dans les enjeux et la réalité du monde professionnel actuel…

Profil atypique = parcours semé d'embuches

C’est Curtis Jonas, lui-même, qui débute les explications : "En Afrique du Sud, j’ai joué pour les équipes de jeunes des Sharks puis des Lions, mais il y avait une grosse concurrence à mon poste et j’étais souvent celui que l’on considérait comme trop petit. Mon style de jeu très aéré ne correspondait pas non plus avec ce qu’on attendait de nous, avec des systèmes encadrés et très peu de liberté dans le jeu."

La suite ? Ce sera donc un départ vers l’Irlande et le Connemara RFC fin 2019, dans la province du Connacht, qu’il essaiera d’ailleurs d’accrocher, sans réussite. Le Covid passe par là, les championnats sont à l’arrêt et le premier des Jonas Brothers se tâte : va-t-il arrêter le rugby et tenter de rester en Irlande, qui lui propose de rallonger son visa grâce à un contrat de travail ?

CHAMPIONS CUP. Aki, Hansen, lévriers : pourquoi le déplacement au Connacht a tout du piège irlandais pour l’UBB ?Mais Curtis a toujours au fond de lui ce rêve viscéral de jouer avec son frère qui, à 19 ans, vient de débarquer sur la côte basque il y a quelques mois. "Dans les moments durs, on s’est toujours dit qu’on n’avait pas quitté la maison à 14 ans pour arrêter là." Et puis, comme un clin d’œil du destin, le coach des Espoirs de Biarritz Hugh Chalmers prend la direction du CS Beaune à l’intersaison et cherche à emmener avec lui un supplément de folie pour ambitionner la Nationale 2 la saison suivante.

Sur demande de l’ancien 3ème ligne de l’UBB, Joe Jonas fait l’intermédiaire et quelques semaines plus tard Curtis déboule dans la cité fortifiée bourguignonne à l’été 2021. "Mon frère jouant en France, c’était un pas de plus pour se rapprocher de lui et tenter un jour d’être pro à ses côtés. Alors, j'ai saisi l’opportunité à deux mains."

''Jouer en Top 14, c'est mon rêve'' : rencontre avec le phénomène Costa Storti, 13 essais en 8 matchs de ProD2Là-bas, Jonas roule sa bosse, mais bat un peu le pavé au milieu d’une équipe qu’il sublime par ses coups de génie, mais qui reste en difficulté aussi bien sportive qu’économique. Malgré tout, sa vista et son électricité dans les jambes le font remarquer par différents clubs comme Graulhet, Nîmes ou Rumilly. Relégué sportivement à l’issue de la saison 2022/2023, Beaune est finalement rétrogradé 4 divisions plus bas, en Régionale 1, et à la dernière minute, Jonas rebondit chez les Hauts-Savoyards.

Son frère gravé dans la peau

Gêné par une blessure en début de saison, l’enfant du Glenwood College est finalement revenu en trombe en décembre et retrouve peu à peu du rythme même s’il est convaincu de pouvoir faire plus. "Sans prétention, je trouve que c’est un petit peu trop simple pour moi en Nationale 2. Les joueurs sont très costauds et certains sont très bons, c’est vrai, mais je pense que je peux viser plus haut, dans un championnat qui va plus vite."

De ce qu’on en a vu, on jurerait en effet que la vitesse d’exécution et les steps façon Kurt-Lee Arendse de cet arrière ou ouvreur n'ont rien à faire en 4ᵉ division française. Demandez plutôt aux joueurs de l’US Seynoise, mis à genoux par la gestuelle, les cannes et les changements de direction soudains du modèle de poche sud-africain il y a 3 semaines. Ses ambitions, alors ? "Je sais que j’ai 27 ans, que je ne suis pas JIFF et que je sors un peu des codes, disons. Je sais donc que notre rêve absolu de jouer ensemble va être de plus en plus difficile à réaliser avec Joe qui vient de signer en Top 14. Alors, j’espère pouvoir au moins me rapprocher de lui géographiquement dès que possible."

L’arrière/centre/ouvreur/ailier et accessoirement conducteur de bus du Biarritz Olympique vient en effet de s’engager pour 2 ans avec le Stade Français. Alors, si un club professionnel aux alentours de la capitale cherchait un dynamiteur de défense et ouvreur de brèches pour la saison prochaine, il saura où en trouver un. Suresnes, Rouen et les autres, suivez notre regard…