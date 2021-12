Top 14. Moi, Joe Jonas, 20 ans à peine et nouvelle pile électrique du Biarritz Olympique

Blessé en début de saison, le jeune Sud-Af a fini par faire ses débuts en Top 14 en novembre, avec brio. Si bien que le BO ne peut déjà plus s'en passer.

Que sait-on de lui, au juste ? Eh bien pas grand-chose, si ce n'est qu'à en croire les embryons de vidéos disponibles sur le net lorsqu'on approfondit les recherches, il carburait déjà avec les équipes jeunes en Afrique du Sud, du côté de Gleewood, dans la banlieue de Durban. Suffisant pour qu'en 2020, le président du Biarritz Olympique Jean-Baptiste Aldigé tente le coup de faire venir en France un garçon d'à peine 19 ans, sans aucune expérience professionnelle. Après une première année en Espoirs, le jeunot aux dreadlocks montrait toute l'étendue de son talent lors de l'étape aixoise du Supersevens et déjà, tapait dans l'oeil des plus avertis...

Rugby à 7 - Les 5 pépites que nous a permis de découvrir la 1ère étape du Supersevens 2021Là, vous avez certainement reconnu Joe Jonas, l'arrière qui fait très forte impression avec le BO ces dernières semaines. En août dernier, nous vous en parlions brièvement en affirmant qu'il faudrait surveiller ce feu follet dans les mois à venir, après qu'un ami l'ayant affronté en Espoirs Élite 2 nous l'ait décrit comme un phénomène et le SuperSevens confirmé la chose, donc. Sauf que bien au-delà des promesses entrevues, ce gabarit trapu (1m80 pour 92kg) est en train de confirmer la chose chez les professionnels avec une facilité déconcertante. Aligné d'entrée à Pau pour sa première début novembre, le Sud-Africain a depuis enchaîné 2 titularisations consécutives face à Paris et Clermont ; laissant transparaître au passage qu'il avait bousculé la hiérarchie du poste et que Biarritz ne pourrait probablement plus de se passer de si tôt ce qui s'apparente à son nouveau facteur X.

VIDEO. Top 14. Joe Jonas (BO) aspire l'âme de Le Bail et Hastoy avec ses appuis diaboliques !

Car à première vue, c'est clairement la définition qui se rapproche le plus de ce qu'est Joe Jonas. S'il n'a rien d'un chanteur comme son nom pourrait le faire penser, il a en revanche tout du fameux "dancing feet", avec la magie dans les pieds. En ce sens, ses éclairs de génie au Hameau et à Marcel-Michelin furent sans équivoque : en France, combien de joueurs auraient été capables de faire ce qu'il a fait sur ces actions ? Ils se comptent sur les doigts de la main... Solide sur ses jambes, doté d'un pas de l'oie dément, d'appuis déroutants et d'une gestuelle ainsi que d'un sens du jeu bien au-dessus de la moyenne, Jonas a clairement du feu dans les jambes et l'âme d'un mec qui pue le rugby. Guettez plutôt :

Alors Jonas sera-t-il la révélation du Top 14 cette année ? Il est bien sûr trop tôt pour le dire, mais il est clair et évident que c'est pour ce genre de joueurs qu'un grand nombre d'observateurs aiment tant le rugby. Et que le BO dispose là d'un argument de plus pour croire en son maintien dans l'élite...