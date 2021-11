VIDEO. Top 14. Joe Jonas (BO) aspire l'âme de Le Bail et Hastoy avec ses appuis diaboliques !

Lors du match de Top 14 entre la Section Palois et Biarritz, l'arrière du BO Joe Jonas a mystifié Clovis Le Bail et Antoine Hastoy avec ses appuis de feu.

Ce samedi, la Section Paloise a pris le dessus sur Biarritz, 33 à 21 lors de la 10e journée de Top 14. Antoine Hastoy, libéré par le staff du XV de France, a été décisif avec un drop, un essai, trois transformations et autant de pénalités. De quoi lui permettre d'être sur la feuille de match face à la Géorgie dimanche prochain ? C'est une possibilité. On espère que d'ici là, il a soigné son ego et ses chevilles. A la 32e minute, le numéro 10 palois a été mystifié sur les appuis par Joe Jonas. Devant sa ligne, l'arrière a joué avec Hastoy mais aussi Clovis Le Bail, qu'il a littéralement laissé sur place avec ses appuis de feu.