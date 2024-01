''Jouer en Top 14, c'est mon rêve'' : rencontre avec le phénomène Costa Storti, 13 essais en 8 matchs de ProD2

Dans un très bon français, l'homme aux 17 essais en 13 matchs cette saison a abordé de nombreux sujets avec nous. Portrait du phénomène portugais à qui le Top 14 fait les yeux doux.

Making-of : lundi soir, après une journée de d’entraînement, l’international portugais Raffaele Costa Storti nous a accordé près d’une demi-heure de son temps. L’occasion d’évoquer pas mal de choses, de son talent de chasseur d’essais, au Mondial avec le Portugal , en passant par la saison de feu de l’AS Béziers , son amitié avec Rodrigo Marta et sa future découverte du Top 14 . Dans un très bon français, le marqueur le plus prolifique du rugby européen cette saison (13 essais) ne s’est défilé devant aucun sujet. Avec la même aisance que dans son couloir...

"C'est un facteur X avec un instinct de finisseur énorme, expliquait l'ancien sélectionneur du Portugal Patrice Lagisquet à L'Equipe. Si l'an dernier, il ne se blesse pas, il avait de bonnes chances de finir meilleur marqueur de Pro D2. Le Stade Français ne s'est pas trompé en le recrutant." Pas résigné, au contraire, le garçon a donc remis ça et après ses 10 essais en 12 matchs de 2ème division la saison passée, culmine aujourd'hui à 13 essais en 8 matchs de ProD2 en 2023/2024. À 17 réalisations en 13 matchs, si l'on compte aussi les rencontre internationales. À ce stade et sans besoin de plus de munitions, vous aurez probablement reconnu Raffaele Costa Storti si vous êtes aussi vif d'esprit qu'il ne l'est sur le terrain.

VIDEO. Pro D2. La pépite portugaise Raffaele Costa Storti s'offre un quadruplé et Béziers atomise Aurillac !Il faut dire que le nom de l'ailier portugais de 23 ans est sur les bouches de tous les suiveurs de la balle ovale en ce moment, même ceux qui, de coutume, n'allument la télé que pour la superstar qu'est le Top 14. Un championnat qu'il découvrira d'ailleurs la saison prochaine, à son retour de prêt du Stade Français à Béziers. "J’en ai discuté avec Laurent Labit et le staff parisien qui me proposaient de rester en prêt à Béziers une saison de plus en attendant que je sois JIFF. Histoire que je continue d'engranger beaucoup de temps de jeu et d'emmagasiner de la confiance pour me préparer éventuellement au Top 14, avant de revenir."

Costa Storti a beau se régaler sur les bords de la Méditerrannée, toutes les bonnes choses ont une fin. Et il ne pouvait pas laisser passer l'opportunité de connaître ce pourquoi il était venu en France il y a 2 ans et demi, à l'instar du départ de son compère Rodrigo Marta de Dax lors de la dernière intersaison. "Je suis très bien à Béziers, je me régale, mais il va falloir assumer ses responsabilités, désormais. Jouer en Top 14 est un rêve pour moi."

La portuguese connexion de Béziers

Alors, la machine à marquer lusitanienne est bien décidée à croquer ses 6 derniers mois dans l'Hérault avec l'entrain et le sourire qui le caractérisent. En qualifiant pourquoi pas l'ASBH pour les phases finales, et plus si affinités ? "Si je m'éclate et que je marque autant ici, c'est aussi parce que notre équipe aime produire du jeu et aller chercher les extérieurs. Ça me correspond très bien, je m’épanouie, et au vu de notre forme, j'espère vraiment qu'on ira au moins chercher un Top 6 à la fin de la saison. C'est l'objectif."

Pour l'heure, les Rouges et Bleus pointent à la 2ème place de la ProD2 avec 45 points et sont dans les bons temps de passage. Une réussite qu'ils doivent en grande partie à leur finisseur invétéré - rapide, hargneux, doté d’un excellent raffut et surtout d’un sens de l’en-but bien aiguisé - mais aussi et plus largement à leur connexion portugaise. Depuis leur retour du Mondial avec os Lobos, Samuel Marques et Raffaele Costa Storti se trouvent à merveille et font la pluie et le beau temps du côté de Béziers.

C'est bien simple : sur les 6 matchs joués durant la coupe du monde, les pensionnaires de Raoul-Barrière avaient pris 11 points sur 30 possibles. Depuis et avec les deux loups sur le terrain, ils en ont inscrit 34 en 9 rencontres et restent sur 5 victoires consécutives. Aucune équipe ne fait mieux dans la division.

Avec Samuel Marques, nous avons une bonne connexion. On a passé trois mois ensemble en sélection en 2023, et on a donc beaucoup appris sur le jeu de l’autre. Il sait que j’aime bien regarder ce qu’il fait sur le terrain et me rendre disponible autour de lui parce qu’il peut me servir à tout moment et me donner de bons ballons.

Le duel face à Marta

La force de Costa Storti (1m83 pour 85kg) ? C’est aussi cette capacité à se proposer aux 4 coins du terrains et son intelligence de jeu, avec et sans ballon. À ce titre, ses 4 essais inscrits face à Aurillac la semaine dernière sont un modèle du genre. Qui, toutes proportions gardées, laisse à penser qu'il y a du Chris Ashton en ce garçon. "C’est une très bonne saison pour moi, mais je ne suis pas obsédé par le fait de marquer, tempère celui qui ne connaissaient d'ailleurs pas les records de ses prédécesseurs. Moi je pense juste à me régaler sur le terrain et être utile pour mes coéquipiers, même si scorer fait bien évidemment partie du job de tous les ailiers."

En poursuivant sur cette lancée, il y a néanmoins fort à parier que l’enfant de la ville aux 7 collines, déjà joueur le plus profifique d'Europe cette saison, fasse exploser le record de Mosese Ratuvou, et ses 20 essais sur un exercice. Et bien d'autres par la suite... Pour l'heure, celui qui est aussi passé par l'Uruguay et Penarol, en 2020, se concentre sur le concret, qui se matérialise dans l'immédiat par un match sur la pelouse de Colomiers (6ème), jeudi soir. L'occasion pour le moustachu de retrouver son compère portugais et ami de longue date Rodrigo Marta, qui devrait lui faire face dans son couloir.

Avec Rodrigo, on se connaît très bien. On est tous les deux de Lisbonne et même si on n’est pas formé dans le même club, on a toujours joué ensemble dans les sélections de jeunes portugaises. On s’est aussi souvent affronté en club au Portugal. En plus d’être un super joueur dont je suis proche, c’est surtout un super gars avec qui je suis très ami en dehors du rugby.

Celui à qui, bien proposé à son relais, il avait aussi offert l'essai de la gagne face aux Fidji en septembre dernier à la 78ème minute, d'une petite passe relevée. Vinculado para sempré*... ’est moi le plus rapide, et il le sait (rires). Mais lui est un petit peu plus costaud, alors je vais devoir faire attention. On ne se fera pas de cadeaux." Une opposition entre le dernier meilleur marqueur de Nationale 1 (15 essais), et l'actuel de ProD2. Qui l'emportera ? "C