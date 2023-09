Coupe du monde. VIDEO. Il a martyrisé le Pays de Galles grâce à ses appuis de feu : retenez-bien le nom de Nuno Sousa Guedes

Lors de l'entrée en lice des Portugais face aux Gallois dans cette coupe du monde, plusieurs joueurs se sont démarqués. Dont Sousa Guedes, et ses appuis à la Jordan Larmour.

Série "Les Portugais ont du talent", épisode 2. En amont de la rencontre entre le Portugal et le Pays de Galles et comme depuis de longs mois maintenant, on vous ventait la qualité du jeu proposé par les Loups. Et alors que beaucoup de pronostiqueurs (qui doivent probablement commencer à piger que le rugby ne tourne pas qu'autour du Top 14 et du Super Rugby) annonçaient le Portugal en prendre 60 face aux Gallois, eh bien les Lusitaniens ont fait fermer beaucoup de bouche.

COUPE DU MONDE. GRAND DUEL : CE PORTUGAIS QUI POURRAIT BIEN ÉCLIPSER LA FUSÉE LOUIS REES-ZAMMIT

Au-delà du score et de la défaite de 20 points au final (28 à 8), c’est surtout le contenu proposé par les hommes de Patrice Lagisquet qui a impressionné. Ce sont mêmes eux qui ont fait le jeu durant une bonne partie de la rencontre, avec notamment quelques actions de grandes classes et des offloads à tout-va, façon Barbarians.

Des révélations

Au milieu de tout ça, vous avez probablement découvert quelques garçons, dont ceux qui ont pu se mettre en valeur durant cette rencontre. Si l’on vous avait beaucoup parlé de Rodrigo Marta (et de son duel face à Rees-Zammit) et que le futur columérin a globalement brillé (63 mètres parcourus ballon en main), un autre 3/4 a carrément creuvé l’écran.

Il s’agit de Nuno Sousa Guedes. Un garçon aux appuis déroutants, à la vista comme on les aime, le tout saupoudré de pas mal de culot et d’altruisme, qui n'est pas sans rappeler l'Irlandais Jordan Larmour. Bref, un super talent, à la carrière atypique et qu’on aurait adoré voir jouer en France dès la fin de ce Mondial.

Nuno, lui, a déjà 29 ans. Durant sa carrière, il a d'ailleurs déjà connu une expérience à l'étranger, en 2019, dans le relevé Shute Shield, 1ère division des championnats de la région de Sydney, en Australie, et dernière étape avant d'espérer pouvoir accrocher les Waratahs, en Super Rugby. Mais il a toujours des fourmis dans les jambes.

Demandez plutôt aux Gallois, à qui il a donné le tournis sur chacune de ses prises de balle, comme en témoignent ses 108 mètres gagnés la gonfle entre les mains. Grâce notamment à ses appuis courts et remuants ainsi qu'à son punch, comme sur cette action en première période où il enrhume littéralement Mason Grady avant de prendre Faletau dans l'aspiration et de jouer un deux contre un pour son 3ème ligne Nicolas Martins... Qui se fit reprendre à 15 mètres de la ligne au terme d'un rush de 40 mètres.

À l'image de ses compères Marta, Portela, Costa Storti ou Cardoso Pinto, ce Sousa Guedes symbolise donc l'incarnation de ce jeu des Portugais, basé sur le mouvement, la vitesse, l'audace et une technique individuelle au-dessus de la moyenne. Pas étonnant de savoir que tous les joueurs cités ont d'ailleurs fait le bonheur de la sélection à 7 du pays, régulièrement invitée sur des étapes du World Sevens Series. Et qu'ils devraient continuer de le faire avec les quinzistes, jusqu'à la fin de ce Mondial...