COUPE DU MONDE. GRAND DUEL : Ce Portugais qui pourrait bien éclipser la fusée Louis Rees-Zammit

À seulement 23 ans, Rodrigo Marta peut déjà se targuer d'être le meilleur marqueur de l'histoire du Portugal, avec 27 essais en 32 sélections. Samedi, il sera opposé à l'étoile montante Louis Rees-Zammit.

Qui dit Mondial dit chasseurs de têtes. Pourquoi ? Parce que chaque édition nous permet de dénicher des pépites dont les CV ne se seraient probablement jamais retrouvés sur la table des meilleurs recruteurs européens, sans la visibilité - au plus haut niveau - que donne la compétition. On se souvient par exemple, en 2019, des cas Santiago Arata, Santiago Carreras ou Juan Cruz Mallia - pour rester en Amérique du Sud - débarqués en Europe quelque temps après le Mondial grâce à leurs performances.

Et soyez-en sûrs, 2023 n'échappera à la règle. Lors du 1er week-end de la compétition, le grand public a par exemple pu découvrir Folau Fakatava, auteur d'un doublé face au Chili. Lui qui, au cas où vous vous posiez la question, n'est pas l'un des demis de mêlée des Highlanders et des All Blacks, mais bel et bien son exact homonyme, 2ème ligne japonais d'origine tongienne de son état. Ou apprendre que Donaldson n'était pas que le nom d'un équipementier automobile américain.

Samedi à 17h45, yeux rivés sur Pays de Galles vs Portugal

Qui se révèlera donc aux yeux du grand public français lors des semaines à venir ? Si Akaki Tabutsadze et ses 29 essais en 32 sélections avec la Géorgie fait partie de nos favoris à condition de toucher plus d'un ballon par match, on miserait surtout une belle partie de notre PEL (c'est modeste, mais on fait comme on peut) sur un autre garçon aux statistiques de folie : Rodrigo Marta. Si vous êtes un lecteur régulier de notre site, son nom ne vous est forcément pas inconnu, tant on se plait à relayer ses exploits régulièrement, que ce soit avec Dax ou le Portugal.

La saison dernière, l’ailier/centre de 23 ans a tout de même bouclé une saison à 15 essais en Nationale dont un titre de meilleur joueur du championnat, une montée en ProD2 et une qualification en coupe du monde avec sa sélection. Une réussite qui empressa Colomiers, ambitieux club de l’antichambre du Top 14, de le signer, alors que certaines entités de l’élite comme Bayonne ou Pau avaient déjà fait part de leur intérêt pour le natif de Lisbonne.

Ce Mondial, c'est à la fois quelque chose d'inespéré et en même temps quelque chose que l'on mérite au vu de notre évolution et de notre travail. Là, on va avoir la chance de montrer au monde entier ce que l’on sait faire. C’est donc une opportunité exceptionnelle pour nous les Portugais.





Ce samedi, il fera, comme ses coéquipiers, son entrée en lice dans la compétition, face au Pays de Galles. Et ce dans le pays où il s’est installé avec sa compagne depuis un peu plus d’un an désormais. Un moment exceptionnel pour lui, et une opportunité unique de montrer ce qu’il est capable de faire à la face du monde. Dans une poule où les Loups font naturellement figure de petit poucet, Marta devrait rentrer immédiatement dans le vif du sujet et être opposé à un certain Louis Rees-Zammit dans son couloir.

Habitué à survoler dans son championnat domestique comme en sélection, notamment dans un Rugby Europe Championship un peu trop étroit pour lui, Marta va cette fois-ci se frotter à plus fort à lui. Sur le papier du moins. Car de notre côté, on pense sincèrement que Marta est un meilleur joueur de rugby que Rees-Zammit, intrinsèquement. Reste que ce dernier possède des qualités athlétiques quasiment uniques à son poste, baigne dans le plus haut niveau depuis ses 18 ans, affronte les meilleurs ailiers mondiaux tous les week-ends depuis 4 ans et évoluera, samedi, dans une équipe normalement largement supérieure au Portugal. C’est peut-être un détail pour vous, mais à ce jeu, ça veut dire beaucoup…